Urban: PD-L are nevoie de "nealiniati" ca Preda

Senatorul PD-L Iulian Urban considera ca noile masuri privind opiniile publice ale membrilor de partid nu-i vor face sa taca pe cei care vor sa faca un alt fel de politica, mai ales ca PD-L are nevoie de cei "nealiniati" care "refuza sa manance rahat".

Urban tine sa faca unele comentarii cu privire la noile prevederi statutare ale PD-L care spun ca membrii partidului au dreptul sa "isi exprime liber opiniile in afara partidului, in masura in care exprimarile respective nu contravin principiilor politice ale partidului, asumate prin Programul politic si Statut, precum si deciziilor organismelor de conducere ale partidului".

Cristian Preda incalca interdictia PD-L si se duce la Antena 3

"Eu cred ca dimpotriva, conducerea PD-L si-a cam introdus un cadou otravit in casa, un fel de cartof fierbinte, o arma care se intoarce mintenas impotriva ta", considera senatorul PD-L si aduce argumente pentru punctul sau de vedere.

Urban spune ca impotriva lui Cristian Preda nu s-a luat vreo sanctiune "si nici nu se va lua".

"Mai ales atata timp cat partidul este la putere intr-o perioada de criza, deci se va eroda in sondajele de opinie. Perioada de criza financiara presupune ca alaturi de liderii care iau decizii impopulare, partidul sa stie sa isi promoveze oamenii - mai ales din tanara generatie - care sa faca opozitie. O opozitie activa facuta in cadrul unui partid, pe baza de idei, argumente, logica si dezbateri, poate lasa intr-un amplu con de umbra opozitia facuta in Parlament de partidele de opozitie. si acest lucru devine salvator la alegerile din 2012 pentru PDL", argumenteaza senatorul.

Nevoia de 'nealiniati' sau ... 'idioti folositori' ?

Democrat-liberalul sustine, in baza acestei logici, ca "PD-L are nevoie uriasa de oamenii 'nealiniati' asa cum apar Cristian Preda sau subsemnatul, si mai ales de tineretea, explozia, entuziasmul , naivitatea dar si competenta si dorinta sincera de apropiere a politicii de cetateni. Ca sa contrabalanseze imaginea proasta creata PDL de personajele care apar implicate in afaceri dubioase si care aduc deservicii partidului.

Poate ca pentru unii parem a fi 'idiotii folositori' de care vorbea Lenin, insa stiu ca in esenta suntem apreciati de larga majoritate a decidentilor de la varful PDL. Iar noi nu dorim decat sa ne facem treaba, mergand pe un drum nou, nealterat de vechile si uneori proastele patente sub care s-a facut politica pe malul Dambovitei. Avem acest drept si cetatenii ne cer sa o facem. Iar greii de la conducerea partidului o doresc la randul lor pentru ca nu poti impiedica evolutia. si pentru ca nu este simplu sa arunci dintr-un partid persoane competente doar pentru ca sunt mai rebeli", crede Urban.

Postarea lui Iulian Urban are loc pe fondul deciziei conducerii centrale a PD-L de a interzice democrat-liberalilor sa participe la emisiunile Realitatea Tv si Antena 3, hotarare pe care Cristian Preda a incalcat-o vineri seara, fiind prezent la o astfel de dezbatere televizata.

