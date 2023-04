Cum a ramas in drum caruta Opozitiei (Opinii)

Nu stiu ce se va fi intamplat la Conventia Nationala Extraordinara a PDL ca principalul vector al Opozitiei si-a indulcit tonul atacurilor asupra Guvernului Ponta, iar mesajele-i critice nu mai au consistenta, nici efectele si nici frecventa de altadata.

In plus, desi nu se afla singur in Opozitie, ci impreuna cu PP-DD si UDMR, PDL nu reuseste sa coaguleze in jurul sau toate fortele politice pentru a putea cenzura activitatea majoritatii parlamentare de peste 70%.

In schimb, majoritatea liderilor portocalii cu prezenta constanta in studiourile TV, activistii, formatorii lor de opinii au abandonat vechile marote critice la adresa USL: arareori ii mai auzi vorbind despre "alianta socialista, comunista, bolsevica", despre "tovarasi", iar apelul la "nomina odiosa" Iliescu, Nastase, Voiculescu, Hrebenciuc, Cozmanca... nu mai da rezultate.

Semne de intrebare

In fapt, conducatorii PDL si consilierii lor de PR si-au dat seama ca una dintre cauzele pentru care si-au injumatatit procentele la alegerile locale si parlamentare din 2012 a fost tocmai mesajul exclusiv anti-USL, anti-Crin si anti-Ponta, fara a-si prezenta ideile si programele pentru viitoarea legislatura.

De aici si perceptia mass-media ca, dupa schimbarea orientarii de stanga spre Partidul Popularilor Europeni, PDL a ramas fara ideologie si doctrina.

In schimb, presa si televiziunile favorabile PDL pana la aparitia gruparii disidente a Elenei Udrea continua batalia de dinainte de alegeri: toate atacurile impotriva Cotrocenilor sunt dirijate de Felix Motanul Voiculescu, PSD si Ponta nu ies din cuvantul tatucai Iliescu si al reevaluatului Nastase, tehnicile folosite de condamnatii Catalin Voicu si judecatorul Florin Costiniu vor reveni in Justitie dupa ce Voiculescu isi va pune oamenii sefi, doar are dosar si el in instanta si trebuie facut scapat...

Nici motiunile nu mai sunt ce-au fost

Din cand in cand, liderii parlamentarilor PDL mai reusesc sa puna cate o motiune simpla la adresa Guvernului, momente cand critica din mers o serie de deficiente ale guvernarii: refacerea legii retrocedarilor, reformele si greutatile din Sanatate, privatizarea CFR Marfa, grevele de la Oltchim si Mechel, necazurile de la ArcelorMittal Galati, inflatia, scaderea (cica) a nivelului de trai si scumpirea produselor alimentare...

Se cuvine o observatie transanta: asemenea atacuri minore au ajuns sa plictiseasca, nu mai trezesc absolut nicio reactie de solidarizare, se repeta in aceeasi forma de 23 ani, motiv pentru care actuala Opozitie poate fi acuzata de noncombat, de nu cumva si de blat, asa cum se aude adesea de la activistii PP-DD, dar, in principal, de inactivitate.

Inca se aud bocete

Nu este exclus sa nu-si fi revenit din infrangerile electorale ale lui 2012: pierderea totala a puterii centrale si pastrarea influentei doar in fiefurile a doi baroni locali din Cluj si Neamt, precum si din tulburarea incheiata in coada de peste la sfarsitul Conventiei din 23 martie.

Destule zvonuri incearca sa acrediteze ideea ca Elena Udrea are valizele facute, ca dupa ce va creste (?) in sondaje Miscarea Populara i se va alatura cu jumatate de PDL...

Nici UDMR nu-si intra in rolul partidului de opozitie. Dupa ce a umblat doua luni si la stanga si la dreapta sa afle calea de a ajunge mort-copt la guvernare, a ramas intr-un fel de stand-by. Nu indrazneste sa atace marile subiecte ale perioadei, nici greselile de guvernare.

Se concentreaza deocamdata pe cele doua idei majore: reforma constitutionala si regionalizarea. In schimb, se razboieste cu suratele sale PCM si PPMR.

Ca o consecinta fireasca a neadaptarii PDL si UDMR la ritmurile si conditiile destul de dificile ale actualei Opozitii, PP-DD lasa adesea impresia ca vrea sa se aseze in fruntea bataliei cu atotputernica USL.

Insa din cauza nearmonizarii pozitiilor, Dan Diaconescu si comilitonii sai nu au inca mesajele bine structurate, lipsindu-le experienta politica, unitatea de vederi si coerenta.

Un tren numit dorinta

O alta amenintare o constituie continua hemoragie de personalitati: nu e zi sa nu se anunte de la tribuna Parlamentului sau din presa ca inca un ales al PDL sau PP-DD renunta la calitatea de membru al respectivelor formatiuni, unii pentru a activa deocamdata ca independenti, altii pentru a migra spre partidele din USL ori pentru a se pregati de integrarea in noile aliante de dreapta.

Iata de ce se poate sustine ca trenul Opozitiei inca nu si-a format garnitura completa, motiv pentru care inca nu a primit culoarea verde spre a pleca din gara. Si deja pasagerii dau semne de nerabdare.