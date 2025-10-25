USL n-a castigat, iar PDL n-a pierdut (Opinii)

Nu cred ca s-a asteptat cineva ca metehnele noastre politice, partizanatul mediatic cu tot cu manipularile ordinare sa dispara peste noapte dupa alegerile locale.

Singurul fapt datator de speranta este ca dimensiunea dezastrului provocat de astfel de fenomene incepe sa diminueze, pe de o parte. Pe de alta, insa, minciunile, manipularile devin si mai sofisticate.

De data aceasta, suntem prostiti in fata de comunicatele referitoare la rezultatele alegerilor: la votul politic, USL a obtinut 49,84%, PDL 14,92%, PP-DD, 9,21% iar UDMR 6,38%! O situatie aproape identica se repeta cand e vorba de voturile pentru primari, consilieri locali si judeteni ori presedinti de consilii judetene.

Nu mai stim sa socotim?

Stupoare! Cand adunam, ne iese sub 80%! Ce s-a intamplat cu restul? Ei bine, despre restul acesta mai fac vorbire doar cateva ziare pe unde mai sunt ceva profesionisti dispusi sa informeze corect populatia. Televiziunile nici nu se mai incurca.

Astfel, am aflat ca PSD a mai castigat in nume propriu, prin candidati fara sigla USL, 378 primari si o multime de consilieri, PNL a mai luat si el separat 264 primari... Or mai fi luat si alte partide, dar pentru unii jurnalisti iata ca 642 primari constituie o cantitate neglijabila.

Ads

Plecand de la aceste cifre, 49,84 - 14,92 - 9,21 - 6,38%, aceiasi activisti, toti ai PDL, de care ni s-a acrit in campania electorala, incep sa fabuleze: USL n-a castigat cine stie ce, doar 49,84%, iar PDL are cei mai multi primari. In gura lor cifrele de 14% urca de fapt pe la 24%... Numai ca, refacand calculele cu toate voturile castigate de partidele din USL, observam ca ne apropiem de 70%.

Unde se afla Opozitia?

Ceea ce observatorilor seriosi ai primei noastre scene politice le provoaca frisoane. Nu si liderilor PDL care nu vor, iata, sa invete nimic din greseli, care nu sunt in stare sa-si scoata partidul din starea de lehamite, imprastiere si dezorganizare, iar alegerile parlamentare bat la usa.

Daca trendul actual se mentine si nimeni nu face ceva sa-l schimbe, vom avea o singura forta politica atotputernica de care va trebui sa ne rugam si sa o pazim sa ne respecte democratia si libertatile castigate.

De parca nu era de-ajuns, traseismul continua. Lideri de marca, deputati si senatori, consilieri si primari nou alesi au si inceput negocierile cu USL..., iar lucrurile nu se vor opri pana cand, se spune, nu va disparea cu totul PDL.

Ads

Candva minciuna mai avea oarece staif

Ca fenomenele sunt scapate de sub controlul liderilor portocalii e evident. Ca sa acopere dimensiunea pierderilor, fac ceea ce stiu si au facut intotdeauna: manipuleaza - ba ca au pierdut din cauza austeritatii, nu din cauza coruptiei si a arogantei; ba ca nu USL a castigat, ci PDL a pierdut; ba ca Mihai Razvan Ungureanu va reconstrui dreapta romaneasca, desi dreapta actuala, PNL, a fost confirmata de scrutin; ba ca sa stam linistiti ca va gasi el dl Basescu o solutie ca intotdeauna.

Or in situatia actuala, presedintele nu mai este capabil sa ofere solutii, MRU nu reuseste sa-si construiasca aura de lider charismatic, asa cum si-ar dori, din contra, nu e zi sa nu repete locuri comune ori inchipuiri juvenile, iar, colac peste pupaza, liderii actuali ai PDL il ironizeaza. Incet-incet, MRU a devenit o non-ecuatie.

Ads

Incaierare in loc solutii

Ca si cum toate acestea n-ar fi fost suficiente, Biroul Permanent National al PDL de joi a confirmat ceea ce presa scria de ani buni: lideri de doua parale adresandu-si injurii de maidan, intelectuali rataciti in fundaturile unei politici in care legea o fac cei cu banii bugetului pe mana, ei dau lovituri pe la spate si ridica in jilturi "delfini", amante, cumetri si interlopi, ei folosesc bani publici pentru laudatori, mituirea alegatorilor si cumpararea voturilor in Parlament...

Si-au aruncat in fata unii altora murdarii si acuzatii, incat, daca procurorii DNA n-ar fi ocupati cu politica, ar avea materie prima pentru ani buni, iar jurnalistii, scriitorii ar putea compune romanul-fluviu "Ce te tii, ba, de scaun?" Adica de "pleasca".

Explicatia ca numele Baconschi e "un brand" se situeaza exact la acelasi nivel cu intrebarea lui Pinalti. Chiar ca e "sfarsitul celei mai mari minciuni politice post-decembriste" (CTP).

Ads