USL n-a castigat, iar PDL n-a pierdut (Opinii)

Autor: Petru Tomegea
Sambata, 16 Iunie 2012, ora 10:50
3406 citiri
USL n-a castigat, iar PDL n-a pierdut (Opinii)
Foto: stiri.com

Nu cred ca s-a asteptat cineva ca metehnele noastre politice, partizanatul mediatic cu tot cu manipularile ordinare sa dispara peste noapte dupa alegerile locale.

Singurul fapt datator de speranta este ca dimensiunea dezastrului provocat de astfel de fenomene incepe sa diminueze, pe de o parte. Pe de alta, insa, minciunile, manipularile devin si mai sofisticate.

De data aceasta, suntem prostiti in fata de comunicatele referitoare la rezultatele alegerilor: la votul politic, USL a obtinut 49,84%, PDL 14,92%, PP-DD, 9,21% iar UDMR 6,38%! O situatie aproape identica se repeta cand e vorba de voturile pentru primari, consilieri locali si judeteni ori presedinti de consilii judetene.

Nu mai stim sa socotim?

Stupoare! Cand adunam, ne iese sub 80%! Ce s-a intamplat cu restul? Ei bine, despre restul acesta mai fac vorbire doar cateva ziare pe unde mai sunt ceva profesionisti dispusi sa informeze corect populatia. Televiziunile nici nu se mai incurca.

Astfel, am aflat ca PSD a mai castigat in nume propriu, prin candidati fara sigla USL, 378 primari si o multime de consilieri, PNL a mai luat si el separat 264 primari... Or mai fi luat si alte partide, dar pentru unii jurnalisti iata ca 642 primari constituie o cantitate neglijabila.

Plecand de la aceste cifre, 49,84 - 14,92 - 9,21 - 6,38%, aceiasi activisti, toti ai PDL, de care ni s-a acrit in campania electorala, incep sa fabuleze: USL n-a castigat cine stie ce, doar 49,84%, iar PDL are cei mai multi primari. In gura lor cifrele de 14% urca de fapt pe la 24%... Numai ca, refacand calculele cu toate voturile castigate de partidele din USL, observam ca ne apropiem de 70%.

Unde se afla Opozitia?

Ceea ce observatorilor seriosi ai primei noastre scene politice le provoaca frisoane. Nu si liderilor PDL care nu vor, iata, sa invete nimic din greseli, care nu sunt in stare sa-si scoata partidul din starea de lehamite, imprastiere si dezorganizare, iar alegerile parlamentare bat la usa.

Daca trendul actual se mentine si nimeni nu face ceva sa-l schimbe, vom avea o singura forta politica atotputernica de care va trebui sa ne rugam si sa o pazim sa ne respecte democratia si libertatile castigate.

De parca nu era de-ajuns, traseismul continua. Lideri de marca, deputati si senatori, consilieri si primari nou alesi au si inceput negocierile cu USL..., iar lucrurile nu se vor opri pana cand, se spune, nu va disparea cu totul PDL.

Candva minciuna mai avea oarece staif

Ca fenomenele sunt scapate de sub controlul liderilor portocalii e evident. Ca sa acopere dimensiunea pierderilor, fac ceea ce stiu si au facut intotdeauna: manipuleaza - ba ca au pierdut din cauza austeritatii, nu din cauza coruptiei si a arogantei; ba ca nu USL a castigat, ci PDL a pierdut; ba ca Mihai Razvan Ungureanu va reconstrui dreapta romaneasca, desi dreapta actuala, PNL, a fost confirmata de scrutin; ba ca sa stam linistiti ca va gasi el dl Basescu o solutie ca intotdeauna.

Or in situatia actuala, presedintele nu mai este capabil sa ofere solutii, MRU nu reuseste sa-si construiasca aura de lider charismatic, asa cum si-ar dori, din contra, nu e zi sa nu repete locuri comune ori inchipuiri juvenile, iar, colac peste pupaza, liderii actuali ai PDL il ironizeaza. Incet-incet, MRU a devenit o non-ecuatie.

Incaierare in loc solutii

Ca si cum toate acestea n-ar fi fost suficiente, Biroul Permanent National al PDL de joi a confirmat ceea ce presa scria de ani buni: lideri de doua parale adresandu-si injurii de maidan, intelectuali rataciti in fundaturile unei politici in care legea o fac cei cu banii bugetului pe mana, ei dau lovituri pe la spate si ridica in jilturi "delfini", amante, cumetri si interlopi, ei folosesc bani publici pentru laudatori, mituirea alegatorilor si cumpararea voturilor in Parlament...

Si-au aruncat in fata unii altora murdarii si acuzatii, incat, daca procurorii DNA n-ar fi ocupati cu politica, ar avea materie prima pentru ani buni, iar jurnalistii, scriitorii ar putea compune romanul-fluviu "Ce te tii, ba, de scaun?" Adica de "pleasca".

Explicatia ca numele Baconschi e "un brand" se situeaza exact la acelasi nivel cu intrebarea lui Pinalti. Chiar ca e "sfarsitul celei mai mari minciuni politice post-decembriste" (CTP).

România ar putea deveni prima țară din Europa de Est care dezvoltă o inimă artificială complet implantabilă. Explicațiile lui Nicușor Dan
România ar putea deveni prima țară din Europa de Est care dezvoltă o inimă artificială complet implantabilă. Explicațiile lui Nicușor Dan
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat că a discutat cu echipa din spatele unui proiect medical inovator, cea mai mică inimă artificială complet implantabilă, dezvoltată de un grup...
Anunțul ministrului Sănătății despre starea pacienților răniți în explozia din Rahova - Un copil este sub monitorizare medico-chirurgicală
Anunțul ministrului Sănătății despre starea pacienților răniți în explozia din Rahova - Un copil este sub monitorizare medico-chirurgicală
Toți pacienții răniți în urma exploziei care a avut loc într-un bloc din cartierul Rahova au o evoluție favorabilă, a anunțat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Unul dintre...
#BPN PDL demisii cearta, #electoral alegeri manipulare cifre , #demisii
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Salariul minim pe economie ii dezbina pe romani. "Noi abia trecem luna, iar patronul face investitii in imobiliare"
a1.ro
Restrictii de circulatie in centrul Capitalei pentru ceremonia de sfintire a Catedralei Nationale. Ce se va intampla
ObservatorNews.ro
Ce favoruri i-au cerut magistratii lui Grindeanu, la intalnirea separata privind pensiile speciale

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. România ar putea deveni prima țară din Europa de Est care dezvoltă o inimă artificială complet implantabilă. Explicațiile lui Nicușor Dan
  2. Anunțul ministrului Sănătății despre starea pacienților răniți în explozia din Rahova - Un copil este sub monitorizare medico-chirurgicală
  3. Jandarmii i-au amendat pe huiduitorii premierului. Bolojan susținea un discurs la Carei, de Ziua Armatei Române
  4. Reacții tensionate după anunțul Ucrainei privind reducerea liceelor românești. George Simion: „Nu e nicio dezinformare”
  5. Fostul premier considerat responsabil de dezechilibrul economic: „Avem un deficit de empatie”. Ciolacu atacă dur politicile economice ale Guvernului
  6. Premierul Ilie Bolojan, huiduit la Carei, de Ziua Armatei Române: ”Sunt obișnuit cu aceste lucruri, n-am probleme din astea” VIDEO
  7. Sorin Grindeanu cere libertate de opinie în coaliţie: „Nu suntem în Coreea de Nord”
  8. Grindeanu a anunțat principalul favorit al PSD pentru Primăria Capitalei, după declarațiile lui Firea: ”Daniel pleacă cu prima șansă”
  9. Ciolacu critică ”neperformanța” și ”lipsa de viziune economică” a Guvernului: ”M-am cam săturat după patru luni de toată mizeria care mi s-a pus în cap” VIDEO
  10. Grindeanu, primele declarații după ce Ciolacu a devenit oficial candidatul PSD la şefia CJ Buzău: „Cred că face un pas important” VIDEO