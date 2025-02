Marinescu si Stolojan au facut cele mai mari donatii la PDL in 2013 - cati bani au dat

Europarlamentarii PDL Marian Jean Marinescu si Theodor Stolojan au donat, in anul 2013, la partid 69.600 lei si, respectiv, 66.500 lei, acestea fiind cele mai mari donatii facute partidului anul trecut.

Potrivit datelor publicate in Monitorului Oficial, Marian Jean Marinescu a donat aceasta suma in 10 transe, iar Theodor Stolojan in 11 transe.

Petru Luhan este un alt europarlamentar PDL care a facut, in 2013, donatie la partid de 61.000 lei, el fiind urmat de deputatul Dan Cristinel Popescu cu 60.000 lei.

Si Elena Udrea a donat la PDL anul trecut suma 7.000 lei, iar Gheorghe Stefan 22.000 lei.

Prim-vicepresedintii partidului, Catalin Predoiu si Andreea Paul, au donat, in 2013, sumele de 10.000 lei si, respectiv, 8.450 lei.

In privinta cotizatiilor virate la PDL a caror valoare cumulata depaseste 10 salarii minime brute pe tara in 2013, europarlamentarul Petru Luhan a platit 28.000 lei, deputatul Cezar Preda 7.220 lei, iar Andreea Paul 8.700 lei.

