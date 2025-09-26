Opozitia lucreaza la programul de guvernare. Cand va fi gata

Presedintele PDL, Vasile Blaga, a afirmat ca in vechiul PDL exista grupuri de lucru pentru elaborarea unui program de guvernare care ar trebui finalizat pana la sfarsitul lunii ianuarie.

"Exista un grup de lucru, nu discutam de nominalizari. Am vazut prin presa nume de potentiali ministri. (...) Exista grupuri de lucru pe toate domeniile si ei vor trebui ca pana la sfarsitul lunii ianuarie, intr-o prima forma, materialul primar, sa-l putem discuta in tara, in organizatii, dar mai ales cu cei implicati, mediul de afaceri, partenerii sociali si nu va ascund ca discutam aceste lucruri si cu Banca Mondiala si cu FMI.

S-a si intamplat saptamana trecuta. Dorim sa vedem si punctele lor de vedere", a afirmat Blaga sambata dupa sedinta Colegiului Director al PDL, intrunit la Palatul Parlamentului.

Pe de alta parte, el a fost de acord cu pozitia liberalilor care sustin ca toti alesii locali care au migrat pe baza ordonantei 55 ar trebui sa isi piarda locul.

"Asta este si pozitia noastra. Pe de alta parte, stiti ca nicio lege nu actioneaza retroactiv. Nu cred eu ca PSD care s-a pricopsit cu 500 de primari va spune: 'Va dam afara!'. Nu vad eu atata moralitate la PSD, chiar daca in 436 de situatii au pierdut greu la alegerile prezidentiale in localitatile in care primarii au migrat la ei", a adaugat Blaga.

