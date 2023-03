Arad: 500 de persoane participa la mitingul PD-L impotriva Guvernului (Video)

La protestul public organizat de consilierii locali si judeteni ai PD-L Arad impotriva Guvernului au participat aproximativ 500 de persoane

Acestia acuza faptul ca fondurile alocate recent judetului sunt mici in comparatie cu cele trimise spre bugetul statului, informeaza NewsIn.

Protestul a fost organizat pe platoul din fata Palatului Administrativ, unde a fost amplasata o scena pe care au urcat consilierii locali si judeteni au PD-L, in frunte cu primarul Aradului, Gheorghe Falca.

Pe doua panouri au fost proiectate imagini cu realizarile administratiei municipale si, respectiv, cu un clasament al fondurilor alocate de Guvern judetelor. In piata, in fata tribunei, pe cativa dovleci au fost lipite fotografii cu ministii Cristian David, Varujan Vosganian, Cristian Adomnitei, dar si cu premierul Calin Popescu Tariceanu si cu liderul PNL Iasi, Relu Fenechiu.

Fotografiile erau insotite de sumele pe care le-au primit localitatile din colegiile in care ministii amintiti candideaza. In timpul discursurilor de la tribuna, printre cei 500 de simpatizanti PD-L s-au plimbat artisti pe picioroange, care-i intruchipau pe Ion Iliescu, Adrian Nastase si Calin Popescu Tariceanu.

Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Arad, Nicolae Iotcu, si primarul municipiului Arad, Gheorghe Falca, ambii membri PD-L, s-au plans la inceputul saptamanii ca Guvernul a impartit bugetele in teritoriu "pe criterii politice".

Iotcu a declarat ca judetul se afla pe locul 41 intr-un clasament al sumelor alocate de Guvern unitatilor administrative teritoriale din Arad pentru cheltuieli de capital, cat si alte investitii. Judetul Arad a primit 18.464.000 lei.

"Este o repartizare ilogica si, totodata, imorala. Practic, Guvernul isi bate joc de 80 la suta din populatia judetului Arad, deoarece aproximativ acest procent de populatie se afla sub o administrare PD-L. Chiar daca primarii PSD si PNL au fost avantajati in judetul Arad, raportat la alte primarii conduse de reprezentanti liberali si social-democrati, din alte judete, cum ar fi Dolj, Bacau sau Arges, sumele primite de comunele aradene sunt, in marea lor majoritate, infime", a declarat presedintele Consiliului Judetean Arad.

Gheorghe Falca a sustinut ca Aradul se afla pe locul cinci pe plan national, in ceea ce priveste contributia la Produsul Intern Brut.

"Aradul a fost abandonat de guvernanti. Ne aflam pe penultimul loc in acest clasament al sumelor alocate judetului Arad", a declarat primarul Aradului. Falca a mai spus ca Guvernul a pierdut si finantarea in valoare de 200 milioane euro de la BEI pentru constructia autostrazii Arad-Timisoara.

Conform datelor prezentate de Consiliul Judetean Arad si Primaria municipiului, cea mai mare suma alocata de Guvern unitatilor administrative din tara i-a revenit judetului Dolj, care a primit 93.907.000 lei, iar cei mai putini bani i-a primit judetul Tulcea - 15.600 lei.

