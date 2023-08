Blaga il contrazice pe Basescu: Boc si-a anuntat primul candidatura

Secretarul general al PD-L, Vasile Blaga, a declarat ca nu el si-a anuntat primul candidatura la sefia partidului, asa cum il acuzase presedintele Traian Basescu, ci premierul Emil Boc a facut-o primul.

"Nu am auzit cand s-a fluierat startul. Domnul Boc si-a anuntat primul candidatura, eu am fost al doilea", a declarat Blaga pentru Gandul.

Blaga a mai spus si ca nu e un dezavantaj faptul ca presedintele Traian Basescu il sustine pe Emil Boc la presedintia partidului, considerand ca partidul va decide.

"Eu am respectat toate procedurile statutare. Dupa CNC-ul de sambata, cand s-a stabilit data alegerilor, aveam dreptul conform statutului sa incep discutiile. Eu joi am inceput discutiile cu colegii. La reuniunea de duminica domnul Boc si-a anuntat primul candidatura, iar eu am fost al doilea. Cam asta a fost ordinea. Nu cred ca ma dezavantajeaza faptul ca presedintele a declarat ca-l sustine pe domnul Boc, domnul presedinte are dreptul sa aiba o opinie", a adaugat fostul ministru de Interne.

Basescu, despre onestul Boc, naivii reformisti si Blaga cel lipsit de fair-play .

Presedintele Traian Basescu a declarat luni seara la TVR, ca Vasile Blaga a furat startul in competita din partid si ca a inceput strangerea de semnaturi de luna trecuta.

"Boc si Blaga si-au anuntat candidatura, si m-am manifestat. S-au grabit. Conventia e pe 14 mai, cred ca s-au grabit. Emil Boc nu a avut ce sa faca, tinand cont ca Blaga a inceput sa stranga semnaturi.Nu mi-a placut ca s-a furat startul.(...) Multi au sesizat ca s-a inceput strangerea de semnaturi de lunea trecuta. Ceva nu a fost in regula. E clar ca cele doua televiziuni ale mogulilor, si grupul Intact si Realitatea s-au angajat deja de una din parti in lupta interna din PD-L. Vad in sintezele de presa. Nu am niciun dubiu. Cele doua televiziuni au slabiciune pentru unul din candidati, acest lucru dauneaza partidului", a spus seful statului.