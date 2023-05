Deputatii au intarziat si s-au certat din cauza "vremii cainoase"

Mai multi deputati l-au acuzat pe Ioan Oltean, deputat PD-L, ca a inchis mai devreme sedinta rezervata declaratiilor politice si ca apoi a refuzat sa revina, vicepresedintele Camerei imputandu-le colegilor, la randul lui, ca au venit tarziu la munca, informeaza, marti, NewsIn.

Inainte de inceperea dezbaterilor pe proiectele de legi, deputatul PNL Emilian Francu a venit la tribuna Camerei si l-a acuzat pe Ioan Oltean ca a suspendat sedinta de declaratii politice si ca din aceasta cauza deputatii nu au putut sa-si exercite acest drept constitutional.

Francu a mai spus ca Oltean a dat dovada de lipsa de respect suspendand sedinta, mai ales ca deputatii au facut eforturi considerabile de a veni la munca "pe aceasta vreme cainoasa".

Francu a mai spus ca Oltean, cand este desemnat sa conduca sedintele Camerei, intarzie de nenumarate ori si colegii il asteapta, in timp ce el nu a facut acelasi gest marti, cand a suspendat sedinta.

Pesedistul Aurel Vladoiu si deputatul independent Mircea Giurgiu s-au plans si ei ca nu si-au putut citi declaratiile politice. "Este o sfidare la adresa noastra, care am venit de dimineata, prin ploaie, pentru aceasta sedinta", a spus Vladoiu.

Vicepresedintele Camerei, Ioan Oltean, s-a aparat spunand ca in momentul in care a suspendat sedinta nu mai era niciun deputat care sa aiba declaratii politice de sustinut, iar in sala erau prea putini parlamentari prezenti.

"Eu nu am intarziat decat intr-o singura zi. In rest, in fiecare dimineata la ora 8.30 am fost fix la microfon", a mai spus Olteanu, adaugand ca este o minciuna ca el intarzie cand trebuie sa conduca sedinta si ca este asteptat de deputati.

Disputa a fost incheiata apoi, pentru ca mai multi deputati au solicitat inceperea dezbaterilor pe marginea nenumaratelor proiecte aflate pe ordinea de zi.