Doamnele din PD-L cred ca exista politicieni "mai muieri" decat femeile (Video)

Femeile democrat-liberale, reunite in aceste zile pe malul marii la scoala de vara, sunt convinse ca ar putea avea mult mai mult succes in politica daca nu li s-ar pune bete in roate de catre colegii lor.

"Nu imi place sa stau la cratita, asta e! Asta nu inseamna ca nu sunt o gospodina o sotie buna. Imi place sa spun ca sunt o femeie puternica, desteapta si devreme acasa", a marturisit una dintre participantele la discutii.

"Sunt multi politicieni care vor sa va trimita la cratita si drept sa va spun si eu am aceeasi intentie cu unele dintre doamne. Va lipseste curajul sa vedeti ca in politica romaneasca exista multi barbati mai muieri decat femeile", a cuvantat de la tribuna adunarii deputatul PD-L Anca Contantinescu.

Acest discurs feminist a fost intrerupt de unul dintre liderii de la centru ai PD-L, deputatul Cezar Preda, care a simtit nevoia sa faca o marturisire in fata doamnelor. "Pe mine m-a adus in politica sotia mea. Cand facea campanie in 2000 si mergea cu masina si suna cu goarna mi-a zis intr-o seara ca a luat un popa la autostop. Pe el nu l-a convins sa intre in partid, pe preoteasa, repede a facut-o membru", a povestit Preda.

Se pare ca doamnele au reusit sa convinga conducerea PD-L de resursele lor nebanuite, asa ca liderii partidului au decis sa le sustina. "Noi incercam sa ajungem la nivelul dumneavostra. Noi din BPN, si ma refer la barbatii din partid, privim cu admiratie ceea ce face organizatia de femei", a declarat prim-vicepresedintele PD-L, Adriean Videanu.

