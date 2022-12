Falca, despre infrangerea din "prima runda" cu Predoiu si proiectul sau "radical"

Primarul Aradului, Gheorghe Falca de la PDL, spune ca e prea putin importanta infrangerea sa in alegerile primare din partid pentru desemnarea candidatului la prezidentiale, in regiunea Nord-Est, in care Catalin Predoiu a luat circa 90% din voturi.

Falca e de parere ca rezultatul era previzibil, desi face aluzii la prezenta foarte ridicata la vot in unele judete.

Primarul de Arad a declarat pentru Ziare.com ca aceasta e si ocazia de a-si promova proiectul sau pentru Romania, pe care-l considera "radical" si care contine, printre altele, mai multa libertate economica, sustinerea familiilor sau reduceri de taxe.

Rezultatul nu e relevant!

"Pentru mine, rezultatul primei runde de alegeri interne a fost previzibil si, in acelasi timp, irelevant. Previzibil, pentru ca, trebuie sa recunoastem, eu si cu domnul Predoiu nu am avut acelasi start si nu am fost precedati in filialele din Nord-Est de aceeasi notorietate. Eu am inceput competitia fara a detine nicio functie in partid, iar domnul Predoiu e prim-vicepresedintele PDL, premier din umbra etc. Nici nu am avut vreo clipa senzatia ca am pornit intr-o competitie a egalilor.

Dar acest lucru nu m-a oprit sa-mi pregatesc candidatura si proiectul de tara conform liniilor de forta pe care le consider actuale si necesare pentru un partid de dreapta si pentru Romania. De aceea, consider pentru moment irelevant rezultatul partial, de vreme ce numarul de membri prezenti la dezbateri a fost disproportionat de mic fata de numarul membrilor care au votat candidatii. Totusi, cred cu tarie ca am reusit sa conving o buna parte din cei cu care m-am intalnit, aceasta fiind de fapt o miza esentiala a participarii mele la competitia prezidentiabililor", a spus Falca pentru Ziare.com.

Primarul Aradului ridica si unele semne de intrebare cu privire la participarea ridicata la vot din Suceava (92%), insa nu vrea sa insiste asupra acestui aspect.

"'Societatea vie. Proiect Romania 2020', ca document fundamental al candidaturii mele, reuseste sa starneasca dezbateri, schimband perspectiva si orientand discursul catre lucrurile cu adevarat importante pentru PDL: clarificare doctrinara si afirmarea raspicata a valorilor Dreptei, unificarea fortelor de dreapta in jurul acestor valori si, pe baza acestora, un nou proiect pentru Romania, pe care doar un mare partid de dreapta il poate angaja si indeplini.

In afara acestor teme esentiale, cred ca orice rezultat al acestor alegeri interne e irelevant. Nici macar mobilizarea disproportionata la acest vot a unora dintre organizatiile din Nord-Est (Suceava, cu 92%?) nu constituie un subiect relevant de discutie, atata vreme cat esentialul e sa ne asumam mize cu adevarat importante pentru Romania", a mai comentat seful PDL Arad.

Falca spune ca are un plan 'radical'

Gheorghe Falca spune ca proiectul sau promoveaza mai multa libertate economica, mai ales pentru familii si isi propune sa reduce risipa statului.

"E momentul sa schimbam paradigma: nu mai trebuie sa gasim la nesfarsit solutii pentru a aduce bani statului, un stat risipitor si ineficient.

Trebuie sa gandim un sistem fiscal centrat nu pe stat, ci pe familia cu copii, familie care nu se afla in stare de dependenta de asistenta sociala. Trebuie sa recuperam solidaritatea naturala, din familie si comunitate, sa respingem asistentialismul.

Sa sprijinim cresterea demografica, singura care poate produce si crestere economica, reconstruind baza piramidei varstelor si multiplicand numarul cetatenilor activi, a celor care isi gasesc un loc de munca nu la stat, ci in aceste mici intreprinderi, care creaza prosperitate reala si sunt fundamentale pentru o economie din care sunt eliminate monopolurile si privilegiile.

A lasa, prin deduceri, mai multi bani familiilor, bani care se vor duce in consum, inclusiv in cheltuieli pentru educatia copiilor, a scuti afacerile de familie, cu 3-4 angajati, de corvoada platii onorariului unui contabil, iata mesaje pe care toti cei prezenti in salile de dezbatere le-au asumat si, sunt convins, le vor transmite electoratului ca solutii simple, dar cat se poate de fundamentate doctrinar. De aceea, pentru a propune credibil astfel de solutii, inscrise intr-un mare proiect pentru Romania, e mai degraba nevoie sa ne unim, pentru a oferi un mesaj de forta, proiectiv, mult mai puternic decat cel reactiv, anti-USL", mai spune Falca.

E nevoie ca dreapta sa se uneasca

Gheorghe Falca spune ca in PDL concureaza doua opinii privind dreapta,a lui mergand spre unificare si crede ca membrii PDL isi vor depasi temerile in legatura cu asta daca vrea sa concureze cu USL.

"Suntem in stadiul in care concureaza doua opinii, dar e imbucurator ca ele concureaza rational. Cei din conducerea PDL sunt oameni rationali. De aceea, eu stiind ca activul nostru de baza, membrii simpli si electorii dreptei isi doresc unitate, sunt convins ca, si prin acest turneu national, in care se simte pulsul organizatiilor, conducerea va fi capacitata catre o alfel de viziune.

Pentru a ne depasi, ca membri PDL, temerile punctuale, trebuie doar sa ne aducem aminte ca, atunci cand PD fuziona cu PLD, PD era tot in opozitie, exclus de la guvernare. Dar a avut cineva din PD, inclusiv dintre cei care sunt astazi lideri vocali, de pierdut de pe urma acelei fuziuni din care s-a nascut actualul Partid Democrat Liberal? Si cred ca ar trebui sa intelegem si lectia USL: o alianta formata inaintea alegerilor locale, care si-a luat asadar timp sa-si stabilizeze brandul politic si mesajul electoral unitar.

Am insa incredere in ratiune, iar aceasta competitie e un bun prilej de a explica cat mai multor membri din organizatii sensul si etapele proiectului de unificare. Un proiect de altfel mult mai important decat candidatura uneia sau altei persoane la viitoarele alegeri prezidentiale", a declarat Falca.

