Liderul PD-L Constanta, deputatul Stelian Dutu, a demisionat din functie

Liderul PD-L Constanta, deputatul Stelian Dutu, si-a dat demisia din functie, duminica, ramanand, pentru moment, simplu membru de partid, transmite NewsIn.

Deputatul Stelian Dutu a confirmat, duminica, ca si-a inaintat demisia din functia de presedinte al filialei PD-L Constanta, dar a precizat ca nu comenteaza aceasta decizie. El a mai spus ca in demisie a amintit motivele care l-au determinat sa ia aceasta hotarire, iar documentul l-a trimis direct liderului Emil Boc.

Emil Boc, alaturi de Teodor Stolojan si Adrean Videanu sunt asteptati, duminica seara, la Casa de Cultura din Constanta, unde are loc lansarea candidaturilor senatorului Dorel Onaca la Primaria Municipiului Constanta si a avocatului Ion Popescu la presedintia CJC.

Conducerea PD-L a decis, intr-o sedinta restransa, ca pentru Consiliul Judetean Constanta sa candideze Ion Popescu, si nu Stelian Dutu.

Democrat-liberalii si-au pastrat, astfel, optiunea initiala, care a trezit mania liderului filialei PD-L Constanta, Stelian Dutu. Acesta s-a deplasat, in urma cu doua saptamani, la Bucuresti, impreuna cu o delegatie de primari care il sustin, pentru a protesta, dupa ce Biroul Permanent National optase pentru Ion Popescu, desi filiala se pronuntase prin vot in favoarea sa.

In ciuda presiunilor facute de Dutu si a amenintarilor ca cei care il sustin ar putea parasi partidul, el nu a putut influenta decizia conducerii.

In plus, el nu este dorit de candidatul PD-L pentru Primaria Constanta, Dorel Onaca, care s-a afisat deja in intalnirile cu constantenii insotit de Ion Popescu. Ulterior, Stelian Dutu a declarat pentru NewsIn ca se gandeste sa renunte la politica.