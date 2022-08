PD-L modifica statutul dupa cazul Pasat

Reprezentantul PD-L Ioan Olteanu a declarat luni ca orice membru al partidului urmarit penal ar putea fi suspendat automat, conducerea formatiunii dorind sa modifice statutul in acest sens.

"Cazul Pasat, eu cred ca azi sau maine (luni sau marti, n.red.) va fi solutionat in sensul ca probabil el sau prin structurile politice ale partidului se va lua o masura, care trebuie sa fie statutara, pentru ca domnia sa sa-si piarda calitatea de membru al Partidului Democrat Liberal. Este o chestiune asupra careia in principal trebuie sa se pronunte domnul deputat, pentru ca demisia este un act unilateral de vointa si el este singurul care poate sa aprecieze daca are sau nu are motive sa demisioneze", explica Oltean la RFI.

"Noi vom modifica acum statutul Partidului Democrat Liberal, in sensul ca atunci cand se declanseaza o urmarire penala, sa poata sa opereze fie de drept, fie la propunerea unei structuri politice suspendarea celui care este in cauza", a precizat reprezentantul democrat- liberal.

Ioan Oltean crede ca Dan Pasat ar trebui sa se suspende din Partidul Democrat Liberal. "In acest moment, eu cred ca orice membru de partid responsabil, pentru a nu pune in dificultate partidul, pentru a nu transfera propria imagine negativa asupra partidului ar trebui sa recurga de buna voie si nesilit de nimeni la o asemenea modalitate de actiune. Eu cred ca astazi va da dovada de foarte multa maturitate si se va suspenda din partid", spune vice-presedintele formatiunii aflate la putere.

Citeste mai mult despre PDL modifica statutul dupa cazul Pasat pe RFI.ro