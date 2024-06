Primarul din Alba, scos de sub urmarirea penala

Primarul municipiului Alba Iulia, democrat-liberalul Mircea Hava, a fost scos de Directia Nationala Anticoruptie (DNA) de sub urmarirea penala intr-un dosar privind Societatea de Transport Public (STP) Alba Iulia, fiindu-i ridicata, de asemenea, si inscriptia ipotecara luata, in martie 2012, in cursul urmarii penale asupra unor imobile.

Potrivit unei Ordonante, DNA - Serviciul Teritorial Alba Iulia a dispus scoaterea de sub urmarirea penala a lui Mircea Hava pentru savarsirea infractiunii de acordare de subventii cu incalcarea legii, neurmarirea conform legii a destinatiilor subventiilor si pentru savarsirea infractiunii de complicitate la infractiunea de fals in inscrisuri sub semnatura privata.

Aceeasi decizie a fost dispusa de catre DNA si in ceea ce il priveste pe viceprimarul Voicu Paul si pe fostul viceprimar Ioan Bogatan, ambii membri PDL, precum si pe secretarul municipiului, Marcel Jeler. Ei au fost scosi de sub urmarirea penala pentru savarsirea infractiunilor de complicitate la infractiunea de acordare de subventii cu incalcarea legii, neurmarirea conform legii a destinatiilor subventiilor si pentru savarsirea infractiunii de complicitate la infractiunea de fals in inscrisuri sub semnatura privata. Si pentru acestia a fost ridicat sechestrul asigurator.

Au mai fost scosi de sub urmarirea penala si patru angajati ai Primariei Alba Iulia.

In ceea ce il priveste pe directorul STP Alba Iulia, Stelian Nicola, si pe doua angajate ale societatii, a fost schimbata incadrarea jurifica a faptei retinute in sarcina invinuitilor. Ei au fost scosi de sub urmarire penala pentru savarsirea anumitor infractiuni. DNA a dispus, totodata, mentinerea masurii asiguratorii a inscriptiei ipotecare luate in cursul urmaririi penale asupra unor bunuri imobile.

Totodata, DNA Alba Iulia a dispus disjungerea si declinarea competentei de solutionare a cauzei privind pe trei dintre invinuiti, reprezentanti ai STP Alba Iulia, si faptuitoarea SC STP SA Alba Iulia pentru savarsirea infractiunii de inselaciune in ceea ce priveste activitatea infractionala de solicitare de gratuitati in perioada 10 august 2010-7 martie 2012, in favoarea Parchetului de pe langa Tribunalul Alba.

Aceeasi decizie a fost luata pentru primarul municipiului Alba Iulia si pentru sase primari de comune, membri in Comitetul Director al Asociatiei Intercomunitare de Dezvoltare Alba - Transport Local, in calitate de faptuitori, pentru savarsirea infractiunii de neglijenta in serviciu.

