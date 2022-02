Joaca PDL de-a referendumul (Opinii)

As crede in intentia sincera a PDL de a adopta modificarile constitutionale impuse de referendumul din 2009 daca marele zor de acum nu ar fi fost precedat de doi ani de apatie totala in care comisia constitutionala condusa de un democrat-liberal nici macar nu s-a mai reunit.

As fi crezut ca democrat-liberalii doresc sincer reducerea numarului de parlamentari daca nu ar fi existat jenanta lege Igas, a comasarii alegerilor, trantita de Curtea Constitutionala, lege care prevedea, dimpotriva, cresterea numarului de parlamentari.

Pe atunci, chiar Traian Basescu a avut o izbucnire impotriva propriului partid, cerand parlamentarilor PDL onesti sa voteze proiectul PSD referitor la reducerea numarului de parlamentari.

E drept ca intre timp presedintele a reevaluat si acest proiect, constatand, lucru corect de altfel, ca el provoaca niste anomalii grave de reprezentare la nivelul minoritatilor.

Acum, insa, democrat-liberalii au nevoie de teme de bataie pentru localele din iunie, de care depinde si rezultatul parlamentarelor, si si-au adus aminte de reducerea numarului de parlamentari. Si ce poate fi mai frumos decat sa te dai de ceasul mortii pentru o reforma care sa reduca, din chiar aceasta toamna, fotoliile din Senat si Camera, atat de ravnite?

Ce poate fi mai frumos decat sa pui Opozitia in situatia imposibila de a alege intre greva si participarea la aceasta modificare ceruta de popor? Si in caz de ramanere in greva, sa-i reprosezi non-stop ca a zadarnicit aplicarea vointei poporului?

Mai frumos este doar gandul ca asa ceva nu se poate intampla practic, cel putin nu intr-un timp atat de scurt. Suntem la sfarsitul lui martie si pana la data propusa de PDL pentru organizarea referendumului, 10 iunie, odata cu localele, au ramas mai putin de 3 luni, in mijlocul carora se va lafai si vacanta de Paste, timp in care nici vantul nu bate.

Ei bine, in acest timp atat de scurt, ar trebui reactivata comisia parlamentara de modificare a Constitutiei, ar trebui redactat si convenit textul de modificare, care sa fie apoi votat de o majoritate constitutionala. Film SF cu buget redus!

Isi imagineaza cineva ca modificarile s-ar limita la aplicarea rezultatelor referendumului din 2009? De-abia redeschis subiectul, ca fiecare partid isi va aminti oful sau. Care cu sintagma "stat national", care cu republica parlamentara, care cu monarhia, care cu desemnarea premierului si mai stiu eu ce alte chestiuni, intemeiate sau simple bazaconii.

Si adevarul este ca legea fundamentala este atat de plina de prevederi ambigue sau proaste in anumite domenii si atat de lacunara in altele, incat ar impune o revizuire ampla si foarte serioasa, nu una facuta pe genunchi din motive electorale. Asa nu vei obtine decat un vacarm general si un concurs de populisme.

Dar sa zicem ca apare si un text de modificare, bun, rau cum o fi el. De unde sa se adune majoritatea de doua treimi? Pana la Opozitie, nici macar intreaga coalitie nu este de acord cu propunerea PDL. UDMR a anuntat fara echivoc ca respinge initiativa PDL.

Prin urmare, sansele reale ale demersului PDL sunt nule, iar democrat-liberalii stiu foarte bine acest lucru. Si sunt convinsa ca au luat bine in calcul aceasta imposibilitate cand s-au avantat la un demers in urma caruia unii dintre ei vor ramane fara colegii.

Problema este ca tot mai des in ultimii ani, referendumul a tot fost asociat cu alegerile si a devenit tema de campanie. Este o demonetizare periculoasa a acestui proces democratic esential, mai ales in conditiile in care validarea rezultatelor unui referendum presupune o prezenta minima.

Ca sa o obtii e necesar ca referendumul sa-si pastreze prestigiul, importanta si credibilitatea. Tarat in noiul campaniilor, el va deveni la fel ca ele, total neinteresant, chiar si atunci cand problema s-ar putea pune foarte serios.

