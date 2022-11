Medvedev cere pedeapsa cu moartea pentru "nenorociții ucraineni care au împușcat militari ruși"

Fostul președinte rus și aliat fidel al lui Vladimir Putin, Dmitri Medvedev, a declarat că ucrainenii care i-ar fi împușcat pe prizonierii ruși ar trebui să primească pedeapsa cu moartea.

„Am învățat dreptul penal la universitate cu mulți ani în urmă. Și se spunea că pedeapsa penală constă din două elemente: pedeapsa, pe de o parte, și condițiile pentru corectarea și reeducarea persoanei vinovate, pe de altă parte. Și doar pedeapsa cu moartea este o pedeapsă pură din motive ușor de înțeles, conform principiului "viață pentru viață", cunoscut încă din vremea Vechiului Testament (Leviticul, 24:20)”, a scris Medvedev pe canalul său de Telegram.

„Nenorociții ucraineni care au împușcat militari ruși nu ar trebui să sufere nicio altă pedeapsă, cu excepția a ceea ce reprezintă o pedeapsă pură. Chiar dacă va dura ani de zile pentru a-i găsi”, a adăugat Medvedev.

O filmare care stârnește controverse a fost difuzată vineri, 18 noiembrie, pe rețelele sociale.

Imaginile surprind momentul în care o brigadă de soldați ucraineni încercuiește mai mulți militari ruși aflați în șopronul din curtea unei case devastate.

Rând pe rând, soldații ruși depun armele și ies cu mâinile după cap din magazie, întinzându-se pe burtă.

Un mitralior ucrainean supervizează din poziția culcat întreaga acțiune, fiind pregătit să tragă la orice mișcare suspectă a inamicilor.

O filmare realizată de unul dintre soldați ucraineni arată momentul în care ultimul dintre militari ruși aflați în șopron iese brusc și trage asupra brigăzii ucrainene.

Around 10 surrendering Russian soldiers were killed after one of them decided to start shooting at the Ukrainian soldiers at the scene.

The Russian soldier feigning surrender clearly didn’t care at all about the lives of his fellow soldiers.pic.twitter.com/vQ2sJAuL9x