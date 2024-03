Pedeapsa primită de o rusoaică care a scris pe buletinul de vot un mesaj împotriva războiului din Ucraina

Opt zile de închisoare a primit o rusoaică din cauză că a scris mesajul ”Nu războiului” pe buletinul de vot în alegerile prezidenţiale, care i-au acordat lui Putin un nou mandat în fruntea Rusiei.

Această femeie ”a luat un buletin de vot şi a scris «Nu războiului» pe verso, cu un marcăr roşu, după care a introdus buletinul în urnă”, a anunţat miercuri într-un comunicat tribunalul districtului Dzerjinsk din Sant Petersburg, al doilea cel mai important oraş rus.

Tribunalul a stabilit că, în acest fel, inculpata a ”degradat proprietatea statului şi discreditat forţele armate ruse” şi a condamnat-o la plata unei amenzi în valoare de 40.000 de ruble (aproximativ 400 de euro) şi opt zile de detenţie administrativă.

Vladimir Putin a fost reales duminică cu un scor foarte mare, denunţat ca ”fără legătură cu realitatea” de către opoziţia în exil.

Susţinătorii opoziţiei au reuşit să se arate, adunându-se în acelaţi moment, duminică, la prânz, la secţiile de votare, ceea ce a condus la formarea unor cozi lungi în anumite locuri, inclusiv în faţa ambasadelor Rusiei în străinătate.

Alţii şi-au invalidat buletinul de vot scriind pe el numele opozantului Aleksei Navalnîi, mort în închisoare în februarie.

Potrivit ONG-ului OVD-Info, specializat în urmărirea represiunii, 119 persoane au fost arestate în urma unor acţiuni de protest în alegerile prezidenţiale din weekend.

