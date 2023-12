Pedeapsă inedită pentru o femeie care a atacat un lucrător de la un fast-food. Incidentul a fost viral pe internet VIDEO

O femeie din Ohio, care a fost condamnată pentru agresiune pentru că a aruncat un castron de burrito către un lucrător al unui restaurant Chipotle, i s-a oferit o modalitate neobișnuită de a-și reduce timpul de închisoare.

Un judecător a ordonat ca Rosemary Hayne, în vârstă de 39 de ani, să lucreze acum la un loc de muncă de tip fast-food timp de două luni.

Hayne a fost surprinsă într-un videoclip viral țipând la un angajat Chipotle înainte de a-și arunca mâncarea în fața lucrătorului.

La început, ea a fost condamnată să plătească o amendă și să execute 180 de zile de închisoare, cu 90 de zile cu suspendare, dar apoi, judecătorul a avut o altă idee.

