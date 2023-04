Pedeapsa de 8 ani și jumătate la care a fost condamnat Ilia Iașin, critic al Kremlinului, menținută de Curtea de Apel din Moscova

Curte de Apel din Moscova a confirmat miercuri, 19 aprilie, pedeapsa de 8 ani şi jumătate de închisoare la care a fost condamnat opozantul Ilia Iaşin, în vârstă de 39 de ani.

Instanța a respins apelul făcut de Iașin. El a fost găsit vinovat din cauza criticilor sale la adresa ofensivei Moscovei în Ucraina, în toiul unei agravări a represiunii în Rusia, relatează AFP.

Condamnarea din prima instanţă, în decembrie, ”rămâne neschimbată”, a anunţat judecătorul, potrivit unei corespondente AFP de la tribunbal.

Ilia Iaşin a fost găsit vinovat de difuzare de ”informații false” despre armata rusă.

"E ca şi cum mi-ar coase gura şi mi-ar fi interzis să vorbesc pentru totdeauna. Toată lumea înţelege că acesta este scopul. Sunt izolat de societate pentru că ei vor să tac. Promit că atâta timp cât voi fi în viaţă nu voi face asta niciodată. Misiunea mea este să spun adevărul. Nu voi renunţa la adevăr nici măcar în spatele gratiilor. La urma urmei, citând un clasic: Minciuna este religia sclavilor", afirma Iaşin, într-o declarație anterioară sentinței Curții de Apel din Moscova.

The Moscow City Court rejected the appeal of opposition leader Ilya Yashin and upheld his sentence of 8.5 years in prison in the case of "fakes" about the Russian army. pic.twitter.com/ncbJnUTMwd