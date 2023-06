Reţea uriașă de pedofilie descoperită pe Instagram. Uniunea Europeană îi cere lui Mark Zuckerberg să dea explicaţii

Comisarul european pentru piaţa internă, Thierry Breton, doreşte ca Mark Zuckerberg, directorul general al companiei Meta, să dea explicaţii şi să ia măsuri "imediate" în legătură cu o mare reţea de pedofilie care acţiona prin intermediul Instagram şi a cărei existenţă a fost expusă recent de The Wall Street Journal.

"Codul voluntar al Meta privind protecţia copiilor pare să nu funcţioneze", a scris comisarul Breton, joi, pe Twitter. "Mark Zuckerberg trebuie acum să dea explicaţii şi să ia măsuri imediate", a cerut comisarul pentru piaţă internă.

#Meta’s voluntary code on child protection seems not to work.

Mark Zuckerberg must now explain & take immediate action.

I will discuss with him at Meta’s HQ in Menlo Park on 23 June.

After 25 August, under #DSA Meta has to demonstrate measures to us or face heavy sanctions. pic.twitter.com/jA25IJH8Dp