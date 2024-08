Lovitură nimicitoare pentru cei care îi ademenesc pe minori cu cadouri în scop sexual: „E o faptă care se poate proba”. Nou proiect anti-pedofili

Persoanele care se folosesc de „inocența” minorilor și vor să-i folosească în scop sexual, ademenindu-i cu cadouri, promisiuni de „ocrotire”, de prietenie, ar putea fi pedepsite cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, inclusiv atunci când propunerea a fost făcută prin mijloace de transmitere la distanță. Este vorba despre proiectul de lege inițiat de senatorul Adrian Costea (AUR), care va intra în dezbatere în Parlament, în luna septembrie 2024.

Mai exact, inițiativa legislativă vine cu o „pedeapsă” în plus pentru pedofili, prin introducerea infracțiunii de „grooming”(n.red. în traducere din limba engleză „ademenire”). Dacă proiectul de lege va fi aprobat, infracțiunea de „racolare a minorilor în scopuri sexuale se va extinde astfel: „fapta persoanei majore de a iniția o relație de prietenie, precum și de a promite îngrijire, ocrotire, cadouri sau sume de bani unei persoane care nu a împlinit vârstă de 16 ani, în scopul comiterii unui act dintre cele prevăzute la art. 218 – 2192 sau la art. 374 Cod Penal (viol, agresiune sexuală determinarea sau înlesnirea întreținerii de acte sexuale între minori, pornografie infantilă se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, inclusiv atunci când propunerea a fost făcută prin mijloacele de transmitere la distanță”, se arată în propunerea legislativă consultată de Ziare.com.

„Este o faptă care se poate proba ușor”. Explicațiile senatorului Adrian Costea

Adrian Costea, senator din partea AUR FOTO Facebook/Adrian Costea

Inițiatorul proiectului de lege menționat mai sus, senatorul Adrian Costea, a menționat, pentru Ziare.com, că „ademenirea minorilor în scopuri sexuale” se poate proba ușor, având în vedere că pedofilii acționează, în principal, în mod online.

„ Sunt țări care au introdus în legislație pedepse pentru astfel de fapte: Marea Britanie are o lege specială pentru infracțiunile sexuale, Italia are la fel ca noi, infracțiune în Cod Penal. Eu cred că are șanse să treacă acest proiect, având în vedere ultimele scandaluri publice (n.red cazul „antrenorului de genii” acuzat că a ademenit un minor cu cadouri pentru a întreține relații sexuale), dar și cazurile pe care le expune activistul civic foarte cunoscut în rândul tinerilor, Alexandru Constandachi, supranumit „Justițiarul din Berceni”, cel care le-a deschis „mintea”, (n.red. să recunoască prădători sexuali)”, a subliniat senatorul Adrian Costea, pentru Ziare.com.

Ce se întâmplă când victima nu e „reală”, dar se dovedesc intențiile unui pedofil

Un instrument pentru anchetarea faptelor descrise mai sus este propunerea de a-i pedepsi pe pedofili chiar și atunci când victima nu este „reală”.

„Se sancționează faptele săvârșite împotrivă unei persoane majore care se prezintă drept un minor care nu a împlinit vârstă de 16 ani sau care simulează, în mod credibil, un minor care nu a împlinit vârsta de 16 ani, inclusiv atunci când propunerea a fost făcută prin mijloacele de transmitere la distanță”, se arată în proiectul de lege menționat mai sus.

Avocat: „Ar fi o provocare pentru anchetatori”

În opinia avocatei Aritoneta Gheorghe, cea care a asistat juridic mai multe victime ale abuzurilor sexuale, provocarea pentru anchetatori ar fi să nu prezume scopul ilicit al unei persoane.

„Orice măsură de combatere a abuzului sexual este binevenită, însă trebuie șlefuită, iar acest lucru se face prin dezbatere. Ar fi o provocare pentru anchetatori să trimită în judecată un om care încearcă să ademenească sexual un minor sub 16 ani, deoarece trebuie să delimiteze mai multe aspecte: acordul unei relații „secrete”, dacă el are 18 ani și ea 15 ani și 11 luni, dar țin secretă relația de teama părinților, investigația trebuie foarte bine pusă la punct. Sunt și cazuri în care victimele minore acceptă o perioadă anumite „favoruri”, apoi șantajează pretinsul agresor. Cred că în lege nu ar trebui să existe sintagma „simulare credibilă”, deoarece lasă loc de interpretări, însă, având în vedere că este la stadiul de propunere, este foarte bine să fie cât mai multe dezbateri”, a subliniat sursa citată.

În anul 2023, doar 80 de cazuri de abuz sexual asupra minorilor au ajuns pe masa judecătorilor, deși s-au înregistrat peste 400 de plângeri, arată datele Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, la solicitarea Ziare.com.

