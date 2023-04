Cum explică americanca Jessica Pegula succesul din meciul nebun contra Irinei Begu

Partida dintre Irina Begu și Jessica Pegula, din optimile de finală ale Charleston Open, a avut o desfășurare uluitoare.

Jessica Pegula (locul 3 WTA) și Irina Begu (locul 37) s-au întâlnit în optimile de finală de la Charleston Open.

Scor final Jessica Pegula - Irina Begu 7-5, 4-6, 6-4, după două ore și 30 de minute.

Dar cum a decurs meciul?

*La 5-4 pentru Irina Begu, Pegula a câștigat 7 jocuri la rând: 7-5, 4-0 în favoarea americancei.

*Apoi, Begu a câștigat 10 jocuri la rând: 7-5, 4-6, 0-4.

*Pegula a izbutit o nouă serie, de 6 jocuri: 7-5, 4-6, 6-4.

După meci, Jessica Pegula a mărturisit că nu s-ar fi așteptat niciodată la o asemenea desfășurare de scor. „A fost o nebunie pentru ambele jucătoare și o victorie super complicată. Am pierdut zece game-uri la rând și apoi le-am câștigat pe ultimele șase pentru a reuși victoria.

Nu știu, tenisul este, uneori, așa imprevizbil! Ea (n.r. – Irina Begu) este o jucătoare grozavă, este super solidă, știe perfect să joace pe zgură și s-a confruntat cu multe jucătoare de top în cariera ei. Eram pregătită pentru un meci dificil, dar nu credeam că se va întâmpla așa ceva! Din fericire, am rămas concentrată până la final”, a spus Jessica Pegula, citată de Punto de Break.

Pegula a explicat cum a scăpat jocul din mână, după ce a condus cu 7-5 și 4-0: „Deodată, am pierdut contactul cu mingea, poate pentru că a început să lovească mult mai plat decât la început. Da, au fost două jocuri pe care le-a câștigat super repede, în acel moment a început să joace foarte bine, poate s-a gândit că nu are nimic de pierdut, apoi a intervenit presiunea. Nu am înțeles ce se petrece, dar acestea sunt lucruri care se întâmplă, uită-te la al treilea set! Tenisul constă în depășirea constantă a situațiilor, dar acest meci a fost o adevărată nebunie”, a mai spus Pegula, conform prosport.ro.