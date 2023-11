S-a stabilit prima finalistă de la Turneul Campioanelor: victorie fulger în meciul dintre americance

Jessica Pegula și Cori Gauff s-au întâlnit în prima semifinală de la Turneul Campioanelor.

Meciul dintre americance a fost adjudecat clar de Jessica Pegula, care s-a impus cu 6-2, 6-1 și s-a calificat în finala Turneului Campioanelor de la Cancun (Mexic).

Partida s-a desfășurat în condiții meteo groaznice.

De altfel, cea de-a doua semifinală, cea dintre Iga Swiatek și Aryna Sabalenka, a fost oprită la scorul de 2-1 pentru poloneză în primul set.

Pegula a stabilit un record fantastic: ea a câștigat toate meciurile din 2023 (51), atunci când s-a impus în primul set.

Jessica Pegula is 51-0 when winning the first set in 2023.

Only 2 other women have gone undefeated after winning the first set for an entire season.

Victoria Azarenka in 2012 (60-0)

Lindsay Davenport in 2001 (53-0)

Not bad company to be in. ❤️ pic.twitter.com/CQX5ieDhNn