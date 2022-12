Brazilienii au început pregătirile pentru funerariile lui Pele! Imaginea care i-a dat de gol FOTO

Starea de sănătatea a marelui Pele este din ce în ce mai precară și din păcate, șansele lui de a-și reveni sunt minime.

Familia este lângă fostul fotbalist în spital, însă presa din Brazilia a dezvăluit un amănunt dureros.

În fotografia înregistrată de jurnalistul Diego Torbes, angajații stadionului Urban Caldeira, cunoscut și sub numele de Vila Belmiro, fi asamblat o structură mare în mijlocul terenului.

Pentru cei care nu știu, Vila Belmiro este stadionul lui Santos FC, echipa de fotbal la care Pelé a jucat în cea mai mare parte a carierei sale, între 1956 și 1974.

Această mutare a fost speculată ca fiind o pregătire pentru funerariile celui care este de trei ori campion mondial cu Brazilia.

E esse “caixão” dourado com imagens do Pelé que foi filmado lá na Vila Belmiro? Deus me livre que seja algo ruim com o rei 🙏🏽🙏🏽. pic.twitter.com/hwS1qKLpz5