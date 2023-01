Imaginile durerii în Brazilia. Sute de persoane îi aduc un ultim omagiu lui Pele VIDEO

Sute de persoane îi aduc un ultim omagiu lui Pele la stadionul Vila Belmiro din Santos, unde sicriul cu trupul neînsufleţit al brazilianului a fost pus în mijlocul gazonului. Deşi iniţial se anunţase că Neymar va fi prezent, acesta a participat, luni, la antrenamentele echipei PSG.

La catafalc a ajuns şi soţia lui Pele, Marcia Aoki, care s-a îmbrăţişat cu fiul legendarului fotbalist, Edinho.

"Am ajuns acasă", a scris Edinho pe Twitter, la o postare în care apare având mâna pe sicriul tatălui său.

Gilmar Mendes, do STF, é primeira autoridade a chegar ao velório de Pelé: 'última homenagem'. Ministro do Supremo lembrou de quando atuou ao lado do Rei no governo FHC.https://t.co/AxCqQtwD3x