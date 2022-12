Pele nu mai răspunde la chimioterapie. Mbappe: "Rugați-vă pentru rege"

Pele "a fost mutat la îngrijiri paliative” în spital şi "nu mai răspunde la chimioterapie” în lupta sa împotriva cancerului de intestin, anunţă presa braziliană.

Folha de Sao Paulo a anunţat, sâmbătă, că Pele nu mai răspunde la tratamentul de chimioterapie la care a fost supus din septembrie anul trecut pentru a-şi trata cancerul intestinal.

Jurnaliştii au spus că acum se află în îngrijiri paliative şi nu va fi supus unor teste sau tratament invaziv. Îngrijirile paliative sunt pentru pacienţii cu boli sau afecţiuni care pot pune viaţa în pericol şi îngrijirea de la sfârşitul vieţii.

Edson Arantes do Nascimento "Pele" a fost internat miercuri pentru o infecţie respiratorie, iar vineri şi-a anunţat fanii că se simte bine.

El are 82 de ani.

Un mesaj a transmis și Kylian Mbappe, vedeta naționalei Franței: "Rugați-vă pentru rege"

Și jucătorii lui Real Madrid, brazilienii Rodrygo și Vinicius jr, au postat pe rețelele sociale:

