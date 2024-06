Sute de oameni au murit de căldură la Mecca, în timpul pelerinajului anual musulman. Temperaturile au depășit 50 de grade VIDEO

Soarele dogoritor sub care au stat ore în șir în timpul hajj-ului, tradiționalul pelerinaj anual al musulmanilor, a ucis aproape 600 de oameni.

Mulți se pare că nu au avut bani să se înregistreze oficial, astfel că nu au beneficiat de zonele cu aer condiționat.

Cel puțin 323 dintre cei care au murit sunt egipteni, cei mai mulți dintre ei cedând în urma unor boli legate de căldură, au declarat pentru AFP cei doi diplomați arabi care coordonează răspunsurile din țările lor.

„Toți [egiptenii] au murit din cauza căldurii”, cu excepția unuia care a suferit răni mortale, fiind călcat în picioare de mulțime, a spus unul dintre diplomați, adăugând că cifra totală provine de la morga spitalului din cartierul Al-Muaisem din Mecca.

Cel puțin 60 de iordanieni au murit, au spus diplomații, în creștere față de un număr oficial de 41 de morți, declarat marți de Amman.

Noile decese ridică totalul raportat până acum de mai multe țări la 577, potrivit unui bilanţ AFP.

Marți, Ministerul de Externe al Egiptului a declarat că Cairo colaborează cu autoritățile saudite la operațiunile de căutare a egiptenilor care au dispărut în timpul pelerinajului.

Autoritățile saudite au raportat că au tratat peste 2.000 de pelerini care suferă de stres termic, dar nu au actualizat această cifră de duminică și nu au furnizat informații despre decese.

Cel puțin 240 de pelerini au fost raportați morți de diferite țări anul trecut, majoritatea indonezieni.

Hajj-ul este unul dintre cei cinci piloni ai islamului și toți musulmanii care au mijloacele de a-l îndeplini, se încumetă la acest drum cel puțin o dată în viață.

Pelerinajul este din ce în ce mai afectat de deteriorarea climei, potrivit unui studiu saudit publicat luna trecută, potrivit căruia temperaturile din zona în care se desfășoară ritualurile cresc cu 0,4 C în fiecare deceniu.

Temperaturile au atins luni 51,8 în zona de la Marea Moschee din Mecca, a anunţat Centrul Naţional de Meteorologie din Arabia Saudită.

Jurnaliștii AFP din Mina, de lângă Mecca, au văzut luni pelerini turnându-și sticle de apă în cap, în timp ce voluntarii împărțeau băuturi reci și înghețată de ciocolată care se topea imediat pentru a-i ajuta să se răcorească.

Oficialii saudiți îi sfătuiseră pe pelerini să folosească umbrele, să bea multă apă și să evite expunerea la soare în cele mai calde ore ale zilei.

Dar multe dintre ritualurile hajj, inclusiv rugăciunile de pe Muntele Arafat care au avut loc sâmbătă, implică statul în aer liber ore întregi în timpul zilei.

