Peste 1.000 de morți la pelerinajul de la Mecca. Temperaturile au depășit 51 de grade VIDEO

Bilanţul morţilor în timpul celui mai mare pelerinaj musulman, Hajj, care s-a desfăşurat în Arabia Saudită într-o căldură sufocantă, a depăşit pragul de 1.000 de victime, potrivit unei numărători realizate de AFP pe baza datelor furnizate de mai multe ţări.

Un diplomat arab a afirmat joi pentru AFP că 58 de decese suplimentare au fost înregistrate în rândul pelerinilor egipteni, ridicând la 658 numărul cetăţenilor din această ţară care au murit în timpul Hajj-ului.

Potrivit aceleiaşi surse, 630 dintre ei nu deţineau o autorizaţie oficială pentru acest pelerinaj.

În total, 1.081 de decese au fost semnalate de zece ţări prin comunicate oficiale sau prin diplomaţi implicaţi în operaţiunile de căutare a victimelor.

Hajj-ul este unul dintre cei cinci piloni ai islamului, iar toţi musulmanii care dispun de mijloacele financiare şi fizice necesare trebuie să îl îndeplinească cel puţin o dată în viaţă. Pelerinajul se desfăşoară într-o perioadă determinată de calendarul musulman, care se bazează pe ciclurile lunare.

