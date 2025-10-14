Preoți care au 10, 11 și 12 copii, premiați la Pelerinajul de Sfânta Parascheva: „Un exemplu frumos” FOTO/VIDEO

Marti, 14 Octombrie 2025, ora 13:15
Preoții cu 10,11 și 12 copii au fost premiați FOTO: Captură video/Facebook/Doxologia

Aproximativ 32.000 de persoane au asistat marţi, 14 octombrie, la Sfânta Liturghie de sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, desfăşurată pe pietonalul Ştefan cel Mare în dreptul altarului Catedralei Mitropolitane din Iaşi.

Slujba a fost oficiată de 27 de preoţi din ţară şi din străinătate, fiind prezenţi înalţi prelaţi din Republica Moldova, Grecia, Muntenegru, Albania şi Siria.

La ceremonia religioasă, care a durat două ore şi jumătate, au asistat preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, zeci de şefi de instituţii ieşene, dar şi parlamentari locali.

În cadrul ceremoniei religioase, IPS Teofan, Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei, a premiat trei familii de preoţi care au câte 10, 11 şi 12 copii.

"Multe probleme are această ţară. Dumneavoastră le ştiţi bine, situaţiile dificile sunt multe şi sunt intens mediatizate. Sunt, în acelaşi timp, şi multe lucruri frumoase, despre care se vorbeşte prea puţin: o şcoală, un spital, întoarcerea unor români acasă din străinătate, o carte de excepţie publicată.

Un exemplu frumos sunt şi familiile cu mulţi copii. Existenţa lor este cu atât mai meritorie cu cât situaţia demografică a ţării este extrem de dificilă. În 2022 la nivel de ţară erau 1,71 copii pe familie, în timp ce rata de menţinere a numărului locuitorilor este de 2,11 copii pe familie. Diferenţa este uriaşă între ce este şi ce este necesar să fie. Diferenţa ar fi şi mai mare dacă în ţară n-ar fi sute, poate chiar mii de familii care au mulţi şi foarte mulţi copii", le-a spus credincioşilor IPS Teofan, Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei.

În cuvântul său, IPS Teofan a apreciat răbdarea pelerinilor care au stat şi câte zece ore pentru a se închina la moaşte. Totodată, IPS Teofan a spus că Sfânta Parascheva arată că există şi o altă putere decât cea a armelor sau a banilor.

Pelerinajul de la Iaşi continuă pe tot parcursul zilei de marţi, iar peste 18.000 de credincioşi se află încă la rând pentru a se închina la moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva.

În total, de la începutul pelerinajului au trecut pe la raclă 170.000 de persoane.

426 de pelerini au necesitat îngrijiri medicale la punctul instalat în curtea catedralei, iar 32 dintre ei fost transportaţi la spital.

După Sfânta Liturghie este programată Masa Pelerinilor la Cantina socială a Direcţiei de Asistenţă Socială Iaşi, în apropiere de catedrala din Iaşi.

Direcţia de Asistenţă Socială, direcţiile şi companiile Primăriei Iaşi, dar şi diverşi sponsori oferă pelerinilor 60.000 de sarmale, suc şi plăcinte.

Racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva va rămâne în curtea catedralei din Iaşi până miercuri, 15 octombrie, după care va fi reintrodusă în lăcaşul de cult.

