Pelerinaj la Iași. Timpul de așteptare la moaștele Sfintei Parascheva va atinge și 20 de ore. Recomandările Jandarmeriei

Autorităţile se aşteaptă ca timpul de aşteptare la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva de la Catedrala Mitropolitană din Iaşi să ajungă şi la 20 de ore, iar rândul să depăşească trei kilometri.

Pelerinajul de la Iaşi va începe miercuri dimineaţă, 8 octombrie, când racla cu sfintele moaşte va fi scoasă din incinta catedralei şi va fi depusă în baldachinul special amenajat în curtea lăcaşului de cult.

Operaţiunea de împodobire a baldachinului a început în cursul dimineţii de marţi, florile alese pentru acest an fiind în majoritate de culoare roz. Florile au fost aduse la catedrala ieşeană de către o familie din Bucureşti, care face acest lucru de 22 de ani.

Potrivit Jandarmeriei, perioada de afluenţă maximă a pelerinilor va fi în apropierea zilei de 14 octombrie, când fluxul de participanţi va fi continuu, iar şirul de credincioşi se va întinde pe aproximativ trei kilometri, cu un timp de aşteptare care poate ajunge între 16-20 de ore.

Pentru a evita aglomerarea şi producerea de busculade, a fost realizat un culoar unic de acces destinat pelerinilor, pe traseul Catedrala Mitropolitană - str. Arhitect G.M. Cantacuzino - str. Iordache Lozonschi - str. Cloşca - str. Petru Movilă - str. Uzinei - str. Morilor - str. Alexandru Ipsilanti Vodă - str. Sfântul Andrei - str. Iancu Bacalu - Blvd. Regele Ferdinand I al României.

Ads

Pe toată perioada desfăşurării manifestărilor religioase de la Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, preoţi, voluntari şi forţele de ordine vor fi prezenţi în zonele de deplasare ale pelerinilor şi vor sta la dispoziţia celor care vor avea nevoie de sprijin şi îndrumare.

Jandarmeria le cere pelerinilor care ajung la Iaşi să manifeste răbdare şi înţelegere faţă de măsurile luate de organizatori şi să respecte regulile privind accesul în zonă. De asemenea, oamenii sunt sfătuiţi să fie atenţi ca persoanele în vârstă şi copiii cu care vin la pelerinaj să nu se rătăcească.

Totodată, credincioşii sunt sfătuiţi să se asigure că au telefonul mobil încărcat, să poarte îmbrăcăminte adecvată şi să aibă la ei pelerine pentru vânt şi ploaie.

Anul acesta, pelerinii care vin la Iaşi se vor putea închina şi la un fragment din moaştele Sfântului Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, aduse de la Catedrala Mitropolitană din Tesalonic.

Ads

Racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva va rămâne în curtea catedralei din Iaşi până pe 15 octombrie, după care va fi reintrodusă în lăcaşul de cult.

În 14 octombrie, va avea loc slujba Sfintei Liturghii care va fi oficiată pe un podium amplasat pe pietonalul Ştefan cel Mare şi Sfânt, în dreptul Altarului Catedralei Mitropolitane.

Peste 40.000 de porţii de hrană, ceai şi apă vor fi împărţite de către restaurantele ieşene pelerinilor care vor sosi în oraş.

Alte 100.000 de porţii cu mâncare vor fi oferite de parohiile şi mănăstirile din cadrul Arhiepiscopiei Iaşilor.

Ads