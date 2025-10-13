Peste 130.000 de credincioși au trecut pe la moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva. Coada este încă uriașă FOTO/VIDEO

Aproximativ 4.500 de persoane stau la rând, în ploaie şi în frig, pe străzile din apropierea Catedralei Mitropolitane din Iaşi din dorinţa de a se închina la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva.

Potrivit organizatorilor, de miercuri, 8 octombrie, când a început pelerinajul, peste 131.000 de pelerini au trecut pe la racla Sfintei Parascheva.

Racla cu moaştele sfinte este aşezată într-un baldachin special amenajat în Curtea Mitropolitană, pentru ca toţi credincioşii să se poată închina cu prilejul sărbătoririi hramului Sfintei Cuvioase Parascheva, care este pe 14 octombrie.

Credincioşii care vin zilele acestea la Iaşi în pelerinaj la Sfânta Parascheva au prilejul de a se închina şi la moaştele Sfântului Grigorie Palama, care au fost aduse, în cursul nopţii de sâmbătă spre duminică, de o delegaţie din Grecia, condusă de IPS Filoteos, mitropolitul Tesalonicului.

Organizatorii anunţă în timp real, pe siteu-rile doxologia.ro şi mmb.ro, informaţii privind locul unde se află ultima persoană aşezată la rând şi timpul de aşteptare până la racla Sfintei Parascheva.

În perioada 8-15 octombrie, Catedrala Mitropolitană din Iaşi devine loc de pelerinaj, întrucât pe 14 octombrie este prăznuit hramul Sf. Cuvioase Parascheva.

Anual, la acest pelerinaj participă, în medie, sute de mii de credincioşi din ţară şi străinătate, fapt care transformă Iaşiul în unul dintre cele mai mari centre de pelerinaj din ţară.

Cunoscută şi sub numele de Sfânta Vineri, Cuvioasa Parascheva s-a născut în localitatea Epivat, astăzi Selimpașa, pe ţărmul Mării Marmara, în prima jumătate a secolului al XI-lea. Moaştele Cuvioasei au fost păstrate aproape 200 de ani într-o biserică din Epivat, apoi la Târnovo, iar în secolul al XVI-lea au fost duse la Constantinopol. În anul 1641, pe 13 iunie, voievodul Vasile Lupu a reuşit să le aducă la Iaşi, aşezându-le în biserica Mănăstirii „Sfinţii Trei Ierarhi”.

În prezent, moaştele Cuvioasei Parascheva se află la Catedrala Mitropolitană din Iaşi. Racla Sfintei Parascheva a fost mutată aici de la sfârşitul secolului al XIX-lea, în 1888, după ce moaştele au scăpat neatinse din incendiul de la Biserica „Trei Ierarhi”.

