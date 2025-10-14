Pelerinii la Sfânta Parascheva au auzit că obiectele care ating racla sunt binecuvântate și poartă noroc. Unii au venit cu covoare, alții cu permise auto. Ce sfat le dau preoții

Printre credincioșii care obișnuiesc să participe la pelerinajul de la Iași, dedicat Sfintei Parascheva, există și zvonul că obictele care ating racla vor fi purtătoare de noroc.

Din acest motiv, mulți credincioși, unii așteptând la coadă chiar și 12 ore, vin să atingă racla cu diferite obiecte personale.

Preoții au ajuns să tolereze acest obicei, întrucât nu există o regulă care să spună exact ce putem aduce, dar fac totuși un apel la decență în privința acestor obiecte: „Să fie mici și să nu producă deranj”, arată Observator News la data de 13 octombrie 2025.

Cei mai mulți pelerini vin să atingă racla cu obiecte mici - iconițe, batiste, haine sau brățări. În acest an au apărut însă și situații neobișnuite. Unii pelerini au venit purtând covoare pe umăr sau încărcați cu sacoșe pline cu daruri pentru rudele lor.

"Cum e să vii cu un covor de mari dimensiuni și sa oprești rândul, ceilalți să se uite lung la tine. Să nu vină cu obiecte de mari dimensiuni, să blocheze rândul sau chiar să se duca într-o zonă a ridicolului. Bine este să fie mici, să nu atragă atenţia celorlalți, să nu producă deranj la rând", a recomandat preotul Lucian Apopei.

„Am adus haine pentru copii, pentru nepoți și pentru frați, maiouri, batiste, pentru fiecare câte ceva”, a explicat o credincioasă.

O altă femeie mărturisește că a venit la raclă având la ea "permisul și mir cu iconițe". A venit în actualul pelerinaj cu carnetul de conducere auto întrucât "n-am avut permisul anul trecut". Femeia crede că, dacă a atins permisul auto de raclă, va fi ferită de accidente.

Ads