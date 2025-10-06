Sărbătoare mare la Iași. Pelerinii stau deja la coadă pentru a se închina la moaștele Sfintei Parascheva

Autor: Maria Popa
Luni, 06 Octombrie 2025, ora 13:28
399 citiri
Sărbătoare mare la Iași. Pelerinii stau deja la coadă pentru a se închina la moaștele Sfintei Parascheva
Catedrala Mitropolitană din Iași Foto: Facebook/Catedrala Mitropolitană din Iași

Sute de persoane așteptau încă de duminică, 5 octombrie, la Catedrala Mitropolitană din Iași ca să se închine la moaștele Sfintei Parascheva.

Credincioșii susțin că au venit la Iași înainte să înceapă pelerinajul ca să evite aglomerația din următoarele zile.

Potrivit organizatorilor, rândul la Sfânta Parascheva ar putea depăși doi kilometri, relatează Digi24.

Pelerinajul religios de la Iași începe oficial miercuri, pe 8 octombrie, dar unii credincioși au mers mai devreme la Catedrala ieșeană ca să evite aglomerația.

Sute de oameni așteptau încă de duminică la prânz, 5 octombrie, să se închine la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva.

Racla Sfintei Parascheva va fi scoasă miercuri dimineață, 8 octombrie, din Catedrala ieșeană, în timpul unei procesiuni, apoi va fi depusă în baldachinul special amenajat în curtea bisericii.

Pelerinii se vor putea închina anul acesta și la un fragment din moaștele Sfântului Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, care au fost aduse de la Catedrala Mitropolitană din Tesalonic.

Racla cu moaștele Sfintei Parascheva rămâne în curtea Catedralei până la data de 15 octombrie, apoi va fi reintrodusă în lăcașul de cult.

Pe 14 octombrie va avea loc slujba Sfintei Liturghii care va fi oficiată pe un podium amplasat pe pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, în dreptul Altarului Catedralei Mitropolitane.

În timpul pelerinajului, restaurantele ieșene vor împărți pelerinilor peste 40.000 de porții de hrană, ceai și apă. De asemenea, alte 100.000 de porții de mâncare vor fi împărțite de bisericile și mănăstirile din cadrul Arhiepiscopiei Iașilor.

