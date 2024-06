Şase persoane au murit din cauza căldurii în timpul pelerinajului Hajj spre Mecca, în contextul avertizărilor făcute de oficiali saudiţi conform cărora temperaturile ar putea ajunge, în timpul adunării anuale, la 48 de grade Celsius (118 grade Fahrenheit), scrie CNN.

Toţi cei şase care au murit sunt cetăţeni iordanieni, a anunţat, sâmbătă, 15 iunie, Ministerul iordanian de Externe, adăugând că se coordonează cu autorităţile saudite din Jeddah privind procedurile de înmormântare şi un posibil transfer al trupurilor în Iordania.

Vestea morţilor vine în timp ce pelerinii s-au adunat, sâmbătă, pe vârful Muntelui Arafat, marcând principalul eveniment al pelerinajului, iar nepoata unuia dintre cei decedaţi a declarat pentru CNN că mătuşa ei a murit pe Muntele Arafat şi a fost îngropată în Arabia Saudită.

Peste 1,8 milioane de persoane participă, în acest an, la Hajj, potrivit Autorităţii Generale Saudite pentru Statistică.

Hajj este una dintre cele mai mari adunări religioase din lume şi cel mai mare eveniment annual din Arabia Saudită.

