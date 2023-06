De ce suferea creatorul de modă găsit spânzurat în curtea atelierului său din București. Lua și 40 de pastile pe zi

Stephan Pelger, unul dintre creatorii de modă cunoscuți în spațiul public din România, a fost găsit spânzurat, de un vecin, în atelierul său din Sectorul 2 al Capitalei.

Creatorul de modă nu a ascuns niciodată că a fost internat la psihiatrie de pe când avea 10 ani și de-a lungul anilor a trecut prin mai multe centre de tratament.

„Sufăr de depresie de la 10 ani. Prima dată am fost într-un centru de psihiatrie la 10 ani, la noi în România. Apoi, la 21 de ani, la Viena, apoi, la 34 de ani, la München și acum, aici, lângă București. Depresia este o boală despre care noi nu vorbim. (…) Nimic nu și-a făcut efectul, medicina era foarte învechită. Remedierea ține toată viața, dar am pierdut controlul”, spunea Stephan Pelger, conform Libertatea.

Tot el spunea la începutul anului că a urmat un tratament la o clinică de dezintoxicare, care a și dat roade, apoi a adoptat un stil de viață sănătos, care îl ajută să ia doar trei pastile pe zi și reușește să doarmă noaptea.

„Acest medic la care m-am dus este tânăr și foarte actual cu problemele noastre din ziua de astăzi. Am făcut perfuzii, am fost pus pe un tratament medical foarte mic și cu foarte puține pastile. Dacă luam 40 de pastile într-o zi, acum iau trei pastile pe zi și am un somn de opt ore sănătos”, spunea Stephan Pelger.

Designerul susținea că a decis să ia pastile de somn după ce, de cinci ani, nu mai putea dormi noaptea. În 2018, el a fost răpit, jefuit și bătut de două femei la Cannes, ceea ce l-a traumatizat profund. Designerul s-a ales cu răni groaznice, care l-au desfigurat complet. A fost nevoit luni de zile să lipsească de la evenimentele mondene, pentru că fața lui era distrusă.

„În această dimineață (duminică, 12 august n.r), la ora 9 dimineața, s-a întâmplat ceva inimaginabil în timp ce mă întorceam dintr-un club. Știu că ar putea să nu fie niciun motiv de îngrijorare pentru voi sau pentru Facebook și Insta, dar sunt atât de speriat încât scriind despre asta poate pot trece mai repede peste acest incident teribil, care a avut loc la Cannes. Două femei au sărit dintr-o mașină și m-au tras înăutru și m-au condus într-o paracare. M-au bătut cu picioarele până am leșinat și m-au arucat îmbrăcat doar în pantaloni.

Mi-au furat totul, dar nu asta este important! Voi rămâne cu această imagine în cap și voi fi mereu speriat! După ce m-a găsit o doamnă, au venit paramedicii și m-am dus la spital, am avut nevoie de câteva copci la cap. Poliția a fost de mare ajutor, la fel și prietenii mei care nu au plecat de lângă mine nicio clipă. Sunt recunoscător că am supraviețuit după această tentativă de crimă. Încă iubesc Cannes și mă voi întoarce aici, dar asta îmi va rămâne mereu în minte. A trebuit să scriu despre asta, mă simt ușurat acum și fericit că sunt în viață. Mulțumesc îngerului meu păzitor”, a scris Stephan Pelger pe pagina lui de Facebook, în urmă cu cinci ani.