Un arbitru german a anulat un gol la loviturile de departajare dintr-un motiv greu de înțeles VIDEO

FC Koln şi Hamburger SV au fost la egalitate după 120 de minute, scor 1-1 (0-0), în meciul disputat, marţi, în optimile de finală ale Cupei Germaniei, pe terenul primei echipe.

La scorul de 3-4 la loviturile de departajare, i-a venit rândul mijlocaşului austriac Florian Kainz să execute de la 11 metri. El a şutat imparabil şi a marcat, însă arbitrul de centru a decis anularea golului, dintr-un motiv greu de înţeles la început.

The 10th penalty of the shootout. You 𝙝𝙖𝙫𝙚 to score... You do! 🙌

But then the referee rules it out. You're out of the cup 😑

A bizarre moment for @fckoeln_en's Florian Kainz 🎥#DFBPokal #KOEHSV pic.twitter.com/iTxzewQmqa