Cum se laudă propagandiștii Kremlinului cu imagini publicate de NASA, după ce bombardamentele rusești au provocat pene masive de curent în Ucraina

NASA a prezentat săptămâna aceasta imagini satelitare ale Ucrainei în beznă, din cauza penelor masive cauzate de bombardamente ruseşti, miercuri, imagini amplu postate pe reţele de socializare de către conturi pro-Kremlin cu scopul de a lăuda succesul Moscovei.

Într-o fotografie realizată de Agenţia spaţială americană la 24 noiembrie, la o zi după aceste atacuri, apre o masă în mare parte întunecată în mijlocul Europei, relevând o Ucraină afectată de pene de curent, în timp ce Moscova şi aglomeraţia moscovită, în Rusia, strălucesc puternic, mai la nord.

Altă fotografie - datată în ianuarie - surprinde marile aglomeraţii din Ucraina în mare parte luminate.

Cele două imagini, puse una lângă alta, arată amploarea penelor de curent cauzate de către bombardamentele ruse în Ucraina.

NASA's night time images revealed how Russian attacks on Ukraine's infrastructure have thrust most of the country into darkness. pic.twitter.com/FYFbuc3bGL