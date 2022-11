Pene de curent se înregistrează în fiecare regiune din Ucraina, în urma unui adevărat baraj de rachete ruseşti care au vizat miercuri infrastructuri critice, anunţă într-o postare pe Facebook operatorul naţional Ukrenergo, relatează CNN.

”Atacul cu rachetă este în curs şi a lovit deja infrastructuri energetice”, anunţă Ukrenergo. ”Întreruperi de urgenţă (ale alimentării cu curent) au loc în toate regiunile” Ucrainei, anunţă operatorul.

”Aceasta este o măsură necesară în vederea protejării reţelelor electrice de accidente şi menţinerii sistemului electric”, precizează compania.

”Echipe de intervenţie şi unităţi din cadrul Serviciului de Stat pentru Situaţii de Urgenţă vor începe să repare imediat pagubele, după sfârşitul alertei aeriene”, anunţă ea.

”Însă, din cauza gerului şi ploii îngheţate din unele regiuni, lucrări de reparaţii de urgenţă la instalaţiile avariate de rachetele teroriste ar putea să dureze mai mult timp”, precizează aceeaşi sursă.

Asupra Kievului au fost trase 31 de rachete, dintre care 21 au fost doborâte. Cele 10 care au reușit să treacă au ucis trei civili, inclusiv o fată de 17 ani. 11 persoane au fost rănite.

Russia has fired 31 missiles at Kyiv.

21 were shot down.

The 10 that made it through killed 3 civilians, including a 17-year-old girl.

11 wounded.

It also took out the city’s electricity.

Russia wants to create a winter refugee wave to pressure EU. pic.twitter.com/srO48ZEEkJ