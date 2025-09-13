Incendiu la Penitenciarul Găești. Deținuții și personalul au fost evacuați. Unde a izbucnit focul

Autor: Adrian Zia
Sambata, 13 Septembrie 2025, ora 09:54
151 citiri
Incendiu la Penitenciarul Găești. Deținuții și personalul au fost evacuați. Unde a izbucnit focul
Incendiu la Penitenciarul Găeşti FOTO Facebook/Stiri dbonline.ro

Un incendiu a izbucnit sâmbătă dimineaţă, 13 septembrie, la Penitenciarul Găeşti, pe tubulatura de ventilaţie a unei camere, toată clădirea fiind inundată cu fum. Aproximativ 200 de persoane au fost evacuate.

”În jurul orei 07:55, prin apel la numărul unic de urgenţă 112, a fost semnalată producerea unui posibil incendiu la Penitenciarul Găeşti. La faţa locului intervin pompierii de la Detaşamentul Găeşti cu trei autospeciale de stingere cu apă şi spumă, Detaşamentul Titu cu o autoscară şi un echipaj SMURD, precum şi Garda de Intervenţie Vişina cu un echipaj SMURD”, anunţă ISU Dâmboviţa.

La sosire, incendiul se manifesta într-o cameră, pe tubulatura de ventilaţie, unde ardeau materiale textile şi hârtii, ceea ce a condus la inundarea cu fum a clădirii.

Au fost evacuate aproximativ 200 de persoane.

Incendiul a fost lichidat şi se lucrează pentru înlăturarea efectelor negative.

Până în prezent nu au fost identificate victime.

Peste 20.000 de locuințe din Berlin, fără curent, după un incendiu provocat intenționat de un grup antimilitarist și anarhist
Peste 20.000 de locuințe din Berlin, fără curent, după un incendiu provocat intenționat de un grup antimilitarist și anarhist
Peste 20.000 de locuinţe din sud-estul Berlinului rămân fără curent, după ce un incendiu intenţionat la cablurile de înaltă tensiune a declanşat o pană majoră în capitala Germaniei....
Jocurile sterile de putere pregătesc terenul pentru o surpriză la Capitală: șansa unor candidați excentrici
Jocurile sterile de putere pregătesc terenul pentru o surpriză la Capitală: șansa unor candidați excentrici
Alegerile pentru Capitală sunt pentru moment în blocajul partidelor de la Putere. Anul trecut am asistat la un fel de „strategie”: uite candidatul, nu e candidatul, e comun, nu e comun, o...
#penitenciarul Gaesti, #incendiu, #detinuti , #incendiu
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Prima decizie luata de Novak Djokovic, dupa ce a fost numit "tradator" in Serbia si s-a mutat in alta tara
Digi24.ro
Ce inseamna mesajul ciudat al sefului FBI catre Charlie Kirk, dupa asasinarea influencerului lui Trump
Adevarul.ro
De ce se urasc visceral rusii si ucrainenii? Un fost sef al spionilor romani explica paradoxul care le scapa altor analisti

Ep. 128 -Și-au crescut salariile cu 40%

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Imigrant fără forme legale, ucis de poliție în Chicago. A încercat să scape de arestare
  2. Incendiu la Penitenciarul Găești. Deținuții și personalul au fost evacuați. Unde a izbucnit focul
  3. "Nu cred că Moscova este împotrivă ca Moldova să devină membră a UE". Declarație surprinzătoare a unui angajat al agenției de presă Tass la Chișinău
  4. Fost șef al spionilor români: ”Rusia vede apropierea culturală drept o legătură ce trebuie restaurată, Ucraina - ca pe o capcană din care trebuie să scape”
  5. Ce fac consumatorii de droguri pentru a-și asigura rația zilnică. Medic: "Un tânăr a vândut carnea din congelator pentru o doză"
  6. Franța, în derivă. Ratingul de credit suveran, retrogradat de Fitch la cel mai mic nivel atribuit vreodată. Fostul premier dă vina pe "elitele" care "resping adevărul"
  7. Boeing riscă o amendă de 3,1 milioane de dolari. Administrația Federală a Aviației din SUA acuză compania aeriană de încălcări grave și repetate ale regulilor de siguranță
  8. Cutremur de 7,4 sâmbătă dimineață în estul extrem al Rusiei. Epicentrul, la doar 111 km de baza de submarine nucleare Rybachy VIDEO FOTO
  9. Restricții de circulație în weekend în București. Rutele ocolitoare anunțate de Brigada Rutieră a Capitalei
  10. La 18 ani, asasinul lui Charlie Kirk avea în față un viitor strălucit. Cine este, de fapt, Tyler Robinson? Cum a ajuns, în 4 ani, să fie cel mai detestat om din America