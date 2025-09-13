Incendiu la Penitenciarul Găești. Deținuții și personalul au fost evacuați. Unde a izbucnit focul

Un incendiu a izbucnit sâmbătă dimineaţă, 13 septembrie, la Penitenciarul Găeşti, pe tubulatura de ventilaţie a unei camere, toată clădirea fiind inundată cu fum. Aproximativ 200 de persoane au fost evacuate.

”În jurul orei 07:55, prin apel la numărul unic de urgenţă 112, a fost semnalată producerea unui posibil incendiu la Penitenciarul Găeşti. La faţa locului intervin pompierii de la Detaşamentul Găeşti cu trei autospeciale de stingere cu apă şi spumă, Detaşamentul Titu cu o autoscară şi un echipaj SMURD, precum şi Garda de Intervenţie Vişina cu un echipaj SMURD”, anunţă ISU Dâmboviţa.

La sosire, incendiul se manifesta într-o cameră, pe tubulatura de ventilaţie, unde ardeau materiale textile şi hârtii, ceea ce a condus la inundarea cu fum a clădirii.

Au fost evacuate aproximativ 200 de persoane.

Incendiul a fost lichidat şi se lucrează pentru înlăturarea efectelor negative.

Până în prezent nu au fost identificate victime.

