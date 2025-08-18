Ce salariu primesc și cum ies la pensie judecătorii din Canada. O avocată româncă stabilită acolo explică diferențele

Cum sunt plătiți și ies la pensie judecătorii din Canada FOTO /Pexels

Diferențele dintre justiția din România și cea din Canada sunt numeroase, dar una dintre cele mai importante vizează modul în care judecătorii se pot pensiona anticipat în cele două țări. O avocată româncă, stabilită în Canada de aproape 20 de ani, a vorbit despre diferențele salariale, dar și despre modul în care magistrații canadieni lucrează mult mai rapid decât cei români.

Magistrații canadieni muncesc mai mulți ani decât cei din România, unde Guvernul Bolojan vrea să crească vârsta de pensionare a judecătorilor și procurorilor.

Iuliana Dună, avocat, notar public și consultant licențiat în domeniul imigrării, a explicat cum funcționează pensionarea și cât de mari sunt salariile magistraților în Canada.

„La nivel federal, judecătorii canadieni pot opta pentru pensionarea timpurie dacă au cel puțin 55 de ani și au activat minimum 10 ani în funcție. Pensia se calculează proporțional cu salariul și vechimea aferentă. Vârsta obligatorie de pensionare federală este 75 de ani. La nivel provincial, standardul e de 65 de ani, cu posibilitatea prelungirii până la 75 de ani în anumite cazuri”, a declarat avocata Iuliana Dună pentru Libertatea.

Judecătorii din provinciile Canadei pot câștiga anual între 310.000 și 396.700 de dolari canadieni, adică între 25.000 și 33.000 de dolari pe lună, spune ea.

La nivel federal, de exemplu la Curtea Federală, judecătorii primesc, în medie, un salariu anual de 415.000 de dolari canadieni, iar președinții de instanță, în jur de 455.000 de dolari canadieni/an. Judecătorii superiori/provinciali (Ontario/Quebec) de la Curțile Superioare și Curtea de Apel au aproximativ 338.800 de dolari/an, iar cei de la Curtea Supremă câștigă aproximativ 473.000 de dolari canadieni pe an.

Pensia magistraților nu se calculează însă ca în România, unde magistrații primesc la pensie 80% din ultimul salariu brut, adică mai mult decât salariul net.

„Pensia standard este două treimi (aproximativ 66%) din salariul de la momentul pensionării, dacă sunt îndeplinite condițiile (exemplu: 15 ani vechime + vârstă). Pensionarea anticipată (minimum 55 de ani + 10 ani vechime) este calculată după formula din legislație”, a mai spus specialista despre sistemul canadian.

Ea a subliniat și faptul că, spre deosebire de România, nu există prescripție în cazul faptelor grave.

Magistrații români se opun fervent încercărilor Guvernului Bolojan de a elimina pensiile speciale pentru a îndeplini un jalon cheie din PNRR.

