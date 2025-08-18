Ce salariu primesc și cum ies la pensie judecătorii din Canada. O avocată româncă stabilită acolo explică diferențele

Autor: Aniela Manolea
Luni, 18 August 2025, ora 09:48
291 citiri
Ce salariu primesc și cum ies la pensie judecătorii din Canada. O avocată româncă stabilită acolo explică diferențele
Cum sunt plătiți și ies la pensie judecătorii din Canada FOTO /Pexels

Diferențele dintre justiția din România și cea din Canada sunt numeroase, dar una dintre cele mai importante vizează modul în care judecătorii se pot pensiona anticipat în cele două țări. O avocată româncă, stabilită în Canada de aproape 20 de ani, a vorbit despre diferențele salariale, dar și despre modul în care magistrații canadieni lucrează mult mai rapid decât cei români.

Magistrații canadieni muncesc mai mulți ani decât cei din România, unde Guvernul Bolojan vrea să crească vârsta de pensionare a judecătorilor și procurorilor.

Iuliana Dună, avocat, notar public și consultant licențiat în domeniul imigrării, a explicat cum funcționează pensionarea și cât de mari sunt salariile magistraților în Canada.

„La nivel federal, judecătorii canadieni pot opta pentru pensionarea timpurie dacă au cel puțin 55 de ani și au activat minimum 10 ani în funcție. Pensia se calculează proporțional cu salariul și vechimea aferentă. Vârsta obligatorie de pensionare federală este 75 de ani. La nivel provincial, standardul e de 65 de ani, cu posibilitatea prelungirii până la 75 de ani în anumite cazuri”, a declarat avocata Iuliana Dună pentru Libertatea.

Judecătorii din provinciile Canadei pot câștiga anual între 310.000 și 396.700 de dolari canadieni, adică între 25.000 și 33.000 de dolari pe lună, spune ea.

La nivel federal, de exemplu la Curtea Federală, judecătorii primesc, în medie, un salariu anual de 415.000 de dolari canadieni, iar președinții de instanță, în jur de 455.000 de dolari canadieni/an. Judecătorii superiori/provinciali (Ontario/Quebec) de la Curțile Superioare și Curtea de Apel au aproximativ 338.800 de dolari/an, iar cei de la Curtea Supremă câștigă aproximativ 473.000 de dolari canadieni pe an.

Pensia magistraților nu se calculează însă ca în România, unde magistrații primesc la pensie 80% din ultimul salariu brut, adică mai mult decât salariul net.

„Pensia standard este două treimi (aproximativ 66%) din salariul de la momentul pensionării, dacă sunt îndeplinite condițiile (exemplu: 15 ani vechime + vârstă). Pensionarea anticipată (minimum 55 de ani + 10 ani vechime) este calculată după formula din legislație”, a mai spus specialista despre sistemul canadian.

Ea a subliniat și faptul că, spre deosebire de România, nu există prescripție în cazul faptelor grave.

Magistrații români se opun fervent încercărilor Guvernului Bolojan de a elimina pensiile speciale pentru a îndeplini un jalon cheie din PNRR.

Ședință PSD pentru poziționarea față de proiectul privind suspendarea unor finanțări PNRR și Anghel Saligny: ”Nu se bazează pe un consens între partidele aflate la guvernare”
Ședință PSD pentru poziționarea față de proiectul privind suspendarea unor finanțări PNRR și Anghel Saligny: ”Nu se bazează pe un consens între partidele aflate la guvernare”
Conducerea PSD discută luni, 18 august, despre proiectul de ordonanţă de urgenţă care vizează suspendarea unor finanţări din PNRR şi Anghel Saligny. Social-democrații decid cum se vor...
S-au găsit bani pentru Umbrărescu. Antreprenorul redeschide șantierele de pe A7
S-au găsit bani pentru Umbrărescu. Antreprenorul redeschide șantierele de pe A7
Premierul Ilie Bolojan a găsit bani pentru a plăti lucrările executate de către firmele lui Dorinel Umbrărescu. Antreprenorul român își trimisese în concediu forțat lucrătorii de pe...
#pensie magistrati, #Canada, #pensionare magistrati, #pensii speciale, #PNRR , #justitie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gestul facut de Diana Sucu, in finalul "nebun" de la Rapid - FCSB. Camerele TV au surprins totul
ObservatorNews.ro
ANIMATIE. Greselile comise de cele patru victime care au platit tribut marii. S-au stins sub ochii celor dragi
DigiSport.ro
"Telenovela" revenirii lui Florinel Coman in Romania s-a incheiat

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ce salariu primesc și cum ies la pensie judecătorii din Canada. O avocată româncă stabilită acolo explică diferențele
  2. Putin pretinde garanții de securitate și pentru Rusia din partea Occidentului: ”Are drept egal cu Ucraina”
  3. Ploi torențiale, vijelii și grindină în mai multe județe. Harta zonelor care intră sub Cod galben de instabilitate atmosferică FOTO
  4. Modificări la legea pensiilor private. Se schimbă suma ce poate fi retrasă la pensionare și perioada maximă de plată lunară din pilonul II SURSE
  5. Storm-1679, arma nevăzută a Rusiei. Publicațiile occidentale, imitate de o rețea de propagandă pentru a răspândi fake news-uri
  6. Arma neobișnuită a ucrainenilor. Cum s-au apărat după infiltrarea infanteriei ruse pe frontul din Pokrovsk VIDEO
  7. Final în dosarul 2 Mai. Vlad Pascu află câți ani va sta după gratii
  8. Zelenski și Trump, ultimele mesaje înainte de întâlnirea de la Washington: ”Ucraina nu poate adera la NATO. Unele lucruri nu se schimbă niciodată!”
  9. O copilă de 11 luni a intrat în comă după ce a ingerat o pastilă de metadonă. Pe biberonul său au fost găsite urme de cocaină. Familia a ajuns după gratii
  10. A fost dezvăluit conținutul scrisorii trimise de Melania Trump lui Vladimir Putin. Ce i-a cerut prima doamnă a Americii. „A sosit timpul”