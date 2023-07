Pensia infimă primită de o româncă după ce a muncit 31 de ani. "Mai bine stăm pe ajutoare sociale"

Sistemul de pensii din România este o componentă esențială a asigurărilor sociale, oferind o pensie lunară pentru cetățenii care au contribuit la sistem pe parcursul carierei lor.

Cu toate acestea, sistemul se confruntă cu provocări precum deficiențe structurale, fluctuații economice și o populație în îmbătrânire, ceea ce pune presiune asupra finanțelor publice și ridică preocupări cu privire la sustenabilitatea pe termen lung.

Unii dintre cei care au muncit toată viața descoperă când se retrag din activitate că sumele pe care le primesc la pensie nu le ajung pentru a-și acoperi cheltuielile.

Cei care suspectează că la mijloc este o eroare cer păreri în mediul online. Este cazul unei femei care după ce ar fi muncit 31 de ani primește o pensie de 1.000 de lei, potrivit unui anunț postat pe Facebook.

"Este normal ca o persoană cu 31 de ani de muncă, cu salariul minim pe economie, ce-i drept, să iasă la pensie cu 1000 de lei? A fost la Casa de Pensii crezând că e o greșeală și i s-a zis că a ieșit cu această pensie pentru că a avut salariul minim. Credeți că dacă îi dă în judecată are șanse să obțină mai mult? Mi se pare bătaie de joc ca după atâția ani de muncă să ia atât pensie. Mai bine stăm pe ajutoare sociale", a scris aceasta pe grupul Sfaturi de la avocați, de pe Facebook.

"Nu, nu e normal să primeșți pensia asta după 30 de ai de muncă, e la fel că pensia pentru unul care a cotizat doar 15 ani tot pe salariu minim de economie, omul a cotizat dublu către stat nu știu cum la unele persoane li se pare normal!"

"Păi asta spun și eu, dar văd că aici deja sunt persoane care o ceartă pe săraca femeie că de ce a muncit pe minimul pe economie. Sper informația unora sunt persoane care muncesc și pe astfel de salarii. Dacă n-ar munci, n-am avea poate vânzători, îngrijitori, etc. Femeia a muncit, nu a stat la mâna întinsă, dar se pare că cine muncește, primește 3 lei, cine stă și doarme și așteaptă ajutor, primește mai mult..Se pare că unora li se pare normal", a răspuns autoarea postării.

"Mulți își dau cu părerea și au comentării răutăcioase și pline jigniri, dar nu cred că au semnat o condica de serviciu niciodată, un om care ar muncit atâția ani nu ar face astfel de comentarii niciodată!"

"Toți care lucrează pe minimul pe economie iau această pensie"

"Știu că este nedrept, dar cred că toți care lucrează pe minimul pe economie iau această pensie ... Este normal într-un fel. Iei cât ai contribuit, dacă ai contribuit puțin, iei puțin!"

"Mi-am făcut pensie privată"

"Sunt de acord că a contribuit puțin, dar totuși, femeia a muncit, nu a stat că alții pe ajutoare sociale și primesc cât ia femeia asta pensie."

"Nu am spus că mi se pare normală o astfel de pensie, dar totuși dacă a avut minimul pe economie, era clar că nu va avea pensie mare nici măcar cât salariul .. eu am 27 de ani. Mi-am făcut pensie privată. Să mă asigur cât de cât."

"Ideea este că, ies unii la pensie și iau pensie mai mult decât luau salariu când mergeau la serviciu.

Asta cum ți-o mai explici???

Dacă omul a muncit, dă-i măcar pensie egală cu salariul minim pe economie, așa ar fi normal, unii iau pensii speciale, iar muritorii de rând, fraierii de serviciu."

"Asta zic și eu, măcar să fie pensia cât salariul minim, să poată trăi omul cât de cât. Dar văd că aici unii o ceartă pe femeie că a muncit și chiar li se pare normal să ia 1000 lei pensie, că doar a muncit pe salariul minim. Ne merităm soarta, pe cuvânt, dacă unii pot gândi așa."

"Atât ia și un asistat social"

"Dacă nu mai există pensie sub 1125, cum să ia 1000? Atât ia și un asistat social. Nu este vină angajatului că patronatul nu vrea să mărească salariile. A muncit totuși și nu puțini ani. Foarte grav că încă mai sunt oameni care gândesc așa."

"Mulți au prins vremea ceaușistă și s-a calculat aiurea salariul de atunci. Mama 35 de ani de muncă a ieșit cu 700 lei. O vecină cu 10 ani de muncă a ieșit cu 1000 lei. Unde e corectitudinea?"

"Ăia cu 15 ani primesc la fel. Zău că e mai bine să stai pe ajutoare sociale."

"Nu ia mai mult, suntem vreo 2 mil. în aceeași situație o formulă de calcul care nu ne avantajează pe cei cu contribuții mai mici, chiar dacă ai fi contribuit și 50 ani!"

Eu am 37 de ani de muncă și primesc 1277. Nu există dreptate!

"Văd că aici deja sunt persoane care o ceartă pe săracă femeie că de ce a muncit pe minimul pe economie. Sper informația unora sunt persoane care muncesc și pe astfel de salarii. Dacă n-ar munci, n-am avea poate vânzători, îngrijitori etc. Femeia a muncit, nu a stat la mâna întinsă, dar se pare că cine muncește primește 3 lei, cine stă și doarme și așteaptă ajutor, primește mai mult. Se pare că unora li se pare normal."

"Aveți 45 de zile termen de contestare a deciziei de pensie"

"Contribuția a fost la salariu minim!

Chiar dacă a luat bani la negru, nu are ce face! Asta-i greșeala pe care o fac mulți, acceptă bani la negru și contribuția este la minimul pe economie! Acum vor începe să-și dea seama!"

"Aveți 45 de zile termen de contestare a deciziei de pensie. Trebuie văzut dacă s-au avut în vedere toate contribuțiile la calculul pensiei, inclusiv muncă în acord global, premii, etc, cum era înainte de revoluție. Dacă doriți va pot ajută. Trebuie avut în vedere și faptul că stagiul de cotizare în România este de 35 de ani. Trebuie văzut și dacă au existat perioade cu grupa de muncă."

"Cu 38 de ani vechime, am 1252 de lei pensie anticipată parțială."

"Eu am o rudă care are lucrați 11 ani, s au adăugat cei 5 ani de facultate și are 1400 lei pensia."

"Păi a cotizat cu salariu minim pe economie …nu a tras să fie mai bine sau să învețe așa că ce se aștepta? Acum nu am nimic cu el, dar trebuie să faci ceva dacă vrei mai mult nu să stai."

"Dacă îi dă în judecată va obține o pensie mai mare"

"Femeia nu a avut studii, a muncit ce a putut, dar a muncit, nu a stat degeaba ca alții, care trăiesc pe ajutoare sociale, mai mari că pensiile unora care au muncit o viață. Dar am înțeles, asta e legea. Acum judecăm omul că de ce muncește pe puțin. Și meseriile pe bani puțini trebuie să le facă cineva, dacă ar munci toți numai pe salarii mari, n-ar mai fi vânzători, îngrijitori sau mai știu eu ce alte categorii unde se câștigă puțin", a precizat autoarea postării.

"Dacă îi da în judecată va obține o pensie mai mare."

"În instanță nu se negociază ca la piață! Se calculează conform legii în vigoare, salariu minim, pensie minimă. Că legea este nedreaptă, este altă discuție."

"Din păcate da! Se primesc 75% din salariul avut!! Și se preconizează că în următorii 30 cei care vor ieși la pensie, vor avea o pensie echivalentul a 35 %din salariu, deci cei care au avut 1000 € salariu, vor primi 350€ pensie! Cel mai sigur, pentru o bătrânețe liniștita, ar fi o pensie privată!"

"Știți că sunt unii care când ies la pensie au o pensie mai mare decât aveau salariul?

Dar când vine vorba de un muritor de rând care a contribuit peste 30 de ani chiar și cu minimul pe economie se calculează diferit.

În mod normal nu ar trebui să existe pensii mai mici decât salariul minim, dacă ai muncit minimul de ani necesari pentru pensionare, dar când e plină țara de unii care nu e îndeajuns că au fost corupți toată viața lor și au agonisit avuții, drept răsplată mai primesc și pensii speciale".

