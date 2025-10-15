Legea pensiilor private, adoptată. Românii vor putea retrage doar 30% din economiile incluse în Pilonul II și III, cu excepția pacienților oncologici

Legea pensiilor private, care stabilește modul în care participanții la Pilonul II și III își vor putea retrage economiile, a trecut de votul final al Parlamentului și urmează să fie promulgată. Legea aduce schimbări semnificative față de sistemul anterior, oferind o excepție pentru pacienții oncologici.

Astfel, doar persoanele care se confruntă cu cancer vor putea să-și retragă întreaga sumă acumulată într-o singură tranșă, la cerere. Pentru ceilalți participanți la fondurile private, legislația permite retragerea a maximum 30% din economii, restul sumei urmând să fie virat eșalonat pe o perioadă de opt ani.

Proiectul de lege a trecut de Camera Deputaților, cameră decizională, cu 178 de voturi pentru, 64 împotrivă și 22 de abțineri. În forma inițială, prezentată de Guvern, prevederea limita retragerea la 30% din bani la momentul pensionării, cu plata restului în tranșe, însă amendamentul adoptat la Senat a introdus excepția pentru bolnavii de cancer.

„În felul acesta, pentru a le crește calitatea vieții, își pot asigura cele mai bune tratamente și pot avea o șansă în plus să câștige lupta cu boala”, a declarat Nicoleta Pauliuc, una dintre inițiatoarele amendamentului, din plenul Senatului.

De-a lungul dezbaterilor din comisiile de specialitate, au fost făcute mai multe propuneri pentru a extinde excepția și la alte categorii de beneficiari, inclusiv persoanele cu boli grave sau cele incluse în programele de sănătate. Liberalul Florin Roman a propus reducerea perioadei de plată eșalonată de la opt la șase ani, însă amendamentele au fost respinse.

De asemenea, amendamentele deputatului USR Claudiu Năsui la legea pensiilor private au fost respinse miercuri, 15 octombrie, în plenul Parlamentului. Fostul ministru al Economiei încercase să modifice decizia coaliției de guvernare, care limitează retragerea completă a banilor din Pilonul II la vârsta de pensionare.

„Este o fraudă făcută de coaliția de guvernare față de cei care au ales voluntar să cotizeze din banii lor la fondurile de pensii din Pilonul 3”, a declarat Claudiu Năsui după respingerea amendamentelor sale. Deputatul a susținut că posibilitatea de a retrage întreaga sumă este esențială, întrucât investițiile fondurilor de pensii în titluri de stat vor genera pierderi pentru titulari.

„Li s-a promis prin contract că își pot lua banii la vârsta de pensionare, dar deodată statul vine și le schimbă brutal contractul fix când venea momentul să-și poată accesa banii. 70% din banii lor vor fi folosiți pentru a împrumuta statul român cu dobânzi mai mici decât inflația. Deci pierdere sigură”, a explicat Năsui pe pagina sa de Facebook.

Deputatul USR a acuzat și lobby-ul exercitat de administratorii fondurilor de pensii pentru prelungirea perioadei de plată eșalonată la opt ani. „Dar gradul de înțelegere financiară din guvern e extrem de mic, iar lobby-ul extrem de abil. Într-un final, nu doar că guvernul a făcut cel mai mare pas spre naționalizarea Pilonului II, dar face și Pilonul III mai puțin rentabil”, a mai adăugat Claudiu Năsui.

Noua lege vizează aproximativ 8,4 milioane de participanți la Pilonul II și peste 939.000 la Pilonul III. Până acum, românii aveau libertatea de a retrage integral economiile din fondurile private, însă modificările recente restrâng această posibilitate, cu excepția pacienților oncologici.

