Cum să calculezi de câți bani vei avea nevoie la pensie, pornind de la cheltuielile tale actuale

Autor: Bogdan Atanasiu
Vineri, 31 Octombrie 2025, ora 15:34
417 citiri
Cum să calculezi de câți bani vei avea nevoie la pensie, pornind de la cheltuielile tale actuale
Bătrân care calculează câți bani are FOTO Pixabay

Mulți români amână să se gândească la pensie, considerând că este un subiect îndepărtat. Realitatea este însă că planificarea financiară începe chiar de azi, iar estimarea corectă a necesarului financiar poate face diferența între o bătrânețe liniștită și una cu griji.

Cea mai simplă metodă de a calcula cât vei avea nevoie este să pornești de la cheltuielile tale curente și să le ajustezi pentru inflație, sănătate și stilul de viață dorit la bătrânețe.

Sfaturile de mai jos sunt inspirate de recomandările oferite de ChatGPT și sunt utile în planificarea pensiei.

Primul pas: fă-ți o imagine clară a cheltuielilor tale

Primul pas este să știi exact cât cheltuiești lunar. Notează facturile, alimentele, transportul, ratele, medicamentele și ieșirile în oraș. Elimină cheltuielile legate strict de muncă și adaugă posibile costuri specifice pensionării, cum ar fi tratamente medicale, hobby-uri sau călătorii.

Această evidență oferă o bază realistă pentru bugetul tău viitor și te ajută să eviți surprizele financiare neplăcute.

Țintește un venit lunar apropiat de stilul tău de viață

Specialiștii recomandă ca pensia să asigure aproximativ 70–80% din venitul actual. Pensia publică acoperă de regulă doar jumătate din venitul anterior, ceea ce înseamnă că diferența trebuie completată din economii și investiții. De exemplu, dacă acum câștigi 5.000 de lei pe lună, ideal ar fi să ai la pensie cel puțin 3.500–4.000 de lei pentru a-ți menține nivelul de trai.

Economisește constant, chiar și sume mici

Chiar și economiile modeste, depuse regulat, se acumulează semnificativ în timp. Pilonul II și Pilonul III de pensii private, fondurile mutuale sau ETF-urile sunt instrumente eficiente care profită de dobânda compusă.

Cheia este consecvența: chiar și 300–500 de lei lunar pot face o diferență considerabilă peste 20–30 de ani, oferindu-ți mai multă siguranță financiară la pensie.

Nu uita de inflație și cheltuielile medicale

Inflația reduce puterea banilor, iar prețurile vor crește în timp. Ajustează-ți bugetul pentru o creștere anuală de aproximativ 3–4%. Sănătatea va fi cel mai mare cost la pensie, așa că merită să ai o rezervă separată sau o asigurare privată pentru tratamente costisitoare, astfel încât să nu fii surprins de cheltuieli neașteptate.

Gândește-te la locuință și flexibilitate financiară

Achitarea ipotecii înainte de pensionare poate reduce semnificativ cheltuielile lunare. Reducerea dimensiunii locuinței sau valorificarea capitalului dintr-o proprietate poate oferi lichiditate și libertate financiară.

Pentru unii, mutarea într-o zonă cu costuri mai mici poate face ca economiile să fie suficiente mai mult timp, oferind mai multă liniște și stabilitate.

Planifică pentru o viață lungă

Speranța de viață crește, iar planul financiar trebuie să țină cont de această realitate. Este recomandat să îți asiguri cel puțin o sursă garantată de venit pe viață, care să acopere cheltuielile chiar și la 90–95 de ani. Astfel, vei putea trăi fără grija că banii se vor termina înainte de sfârșitul vieții.

Exemplu practic de calcul realizat cu ChatGPT

Să spunem că în prezent ai cheltuieli lunare de 4.000 de lei. Pornind de la recomandarea experților de a acoperi 70–80% din stilul de viață actual:

  • Venitul lunar necesar la pensie: 3.000–3.200 lei
  • Venitul anual necesar: 36.000–38.400 lei
  • Suma totală de economisit pentru pensionare: aproximativ 25 de ori cheltuielile tale anuale, adică 900.000–960.000 lei.

Această regulă („25x cheltuielile anuale”) se bazează pe ideea că, retrăgând în siguranță aproximativ 4% din economii pe an, vei putea să-ți menții stilul de viață fără a rămâne fără bani prea devreme.

Aceasta este o estimare simplă, care poate fi ajustată în funcție de inflație, sănătate, pensia publică și alte surse de venit. Prin urmarea unui plan disciplinat de economisire și investiții, chiar și sume mici depuse constant se transformă într-un fond care să-ți asigure siguranță financiară la pensie.

Concluzie

Planificarea pentru pensie nu înseamnă doar calcule și cifre, ci o strategie adaptată stilului tău de viață și nevoilor viitoare. Observă cum cheltuiești, economisește constant și ajustează-ți planul pentru inflație, sănătate și locuință. Cu o abordare disciplinată și realistă, poți avea o bătrânețe confortabilă și sigură, în care venitul tău îți permite să trăiești demn și fără griji financiare.

România are un termen scurt să cheltuie 10 miliarde de euro din PNRR. Premierul Bolojan spune că fondurile vor fi redirecționate astfel încât să nu fie pierdute
România are un termen scurt să cheltuie 10 miliarde de euro din PNRR. Premierul Bolojan spune că fondurile vor fi redirecționate astfel încât să nu fie pierdute
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că România are la dispoziție aproximativ 10 miliarde de euro din PNRR până în august 2026, după finalizarea negocierilor cu Comisia Europeană privind...
România încheie primele 9 luni cu un deficit de peste 102 miliarde de lei. Venituri în creștere, dar cheltuieli tot mai mari
România încheie primele 9 luni cu un deficit de peste 102 miliarde de lei. Venituri în creștere, dar cheltuieli tot mai mari
Deficitul bugetului consolidat a urcat la 5,39% din PIB după primele trei trimestre, de la 4,54% în primele opt luni, și a ajuns la 102,47 miliarde de lei, potrivit datelor Ministerului...
#pensie, #nevoi, #calcule, #cheltuieli , #pensie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
ANAF a facut analiza: lovitura de milioane pentru Gigi Becali
ObservatorNews.ro
Facturile la electricitate si caldura cresc din nou de la 1 noiembrie. Cu cat vom plati mai mult
DigiSport.ro
Celebrul milionar roman care circula cu metroul in Bucuresti. Cum arata acum, la 47 de ani

Ep. 151 - Călin Georgescu nu are voie să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Donald Trump a împărțit dulciuri copiilor de Halloween. Petrecerea a fost organizată la Casa Albă FOTO/VIDEO
  2. „Hotelul Apocalipsei” din Phenian: între fantomă arhitecturală și cazinou de partid FOTO
  3. Ucraina a distrus una dintre cele trei rachete balistice „Oreșnik” ale lui Putin: ”S-a întâmplat când denumirea nici măcar nu era cunoscută publicului larg” VIDEO
  4. În „zona verde” a lui Trump: înalți oficiali americani se mută în baze militare de teama atacurilor
  5. Vicepreşedintele CJ Braşov, inculpat pentru abuz în serviciu. Ce acuzații i se aduc
  6. Cum să calculezi de câți bani vei avea nevoie la pensie, pornind de la cheltuielile tale actuale
  7. FBI a dejucat un posibil atac terorist de Halloween. Mai multe persoane au fost arestate
  8. Dezvăluiri șocante în cazul crimei din Pantelimon. Ce spune femeia suspectată că a ucis o bătrână pe care concubinul său o avea în grijă
  9. Bărbat reținut după ce a schingiuit pisica şefului său. Agresorul a lovit animalul cu piciorul și alte obiecte
  10. Cum se apără suspecții reținuți în cazul exploziei din Rahova. Instanța decide dacă cei trei vor fi arestați