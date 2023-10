De ce ne-am temut, tot n-am scăpat. Ipocrizia, în tratarea situației pensionarilor, revine

Pe măsură ce se apropie termenul de 1 ianuarie 2024, stabilit după alte termene, la fel de “ferme” – 15 iulie cu legile salarizării și pensiilor publice, 31 august cu dosarele de digitalizat – vedem că ușor, ușor, se încearcă pregătirea pensionarilor pentru încă o trenare a stării de fapt. Domnul Ciolacu, premierul României, ne comunică deja că majorări ale pensiilor vor fi, dar la 1 ianuarie 2024 vor începe cu indexarea cu indicele inflației, care dânsului, prin nu știu ce algoritm, i-a ieșit 13,5%, nu 14% cum a fost declarat din septembrie până acum, de o groază de vectori. Așa cum am bănuit, și am scris în septembrie a.c., că au aruncat în piață baloane de încercare, după ce au testat reacțiile cu tot felul de variante de majorări, văzând că nu sunt reacții ferme, contondente, din partea pensionarilor, au mai ajustat un pic (n-ar fi ei dacă n-ar face asta, mica ciupeală, bat-o vina), probabil în urma cumpărăturilor făcute de domnul Ciolacu la Buzău, când a fost clar pentru toată lumea, că “suta umple burta”. Tristă demonstrație din partea prim-ministrului care uită, uneori, că este social democrat și al doilea demnitar al statului. De respectarea legislației, care nu au timp s-o modifice… nici pentru asta nu găsesc timp, cum n-au găsit în nici un an, ca să ne mai arate încă odată respectul lor față de noi. La legea 263, pe lângă inflație (dar valoarea reală, nu poezii…) mai era și 45% din creșterea reală a salariului mediu brut, realizată pe anul precedent. Despre asta… tăcere, c-așa le convine.

Și în același registru, din declarațiile dânsului la Craiova, în fieful doamnei Olguța Vasilescu, care a asigurat PSD-ului parte însemnată din procentul din 2019, la alegeri, cu legea 127, începe să pregătească lumea, că inechitățile nu pot fi rezolvate așa de ușor, chiar dacă legea pensiilor o să fie promulgată până la 1 ianuarie 2024, mai trebuiesc câteva luni, să se poată calcula venitul pensiilor pe noua lege. De anul trecut am tot întrebat prin articolele mele, cat se colectează la Fondul de Pensii. Ni se tot motiva deficitul la colectare, care trebuia completat de la Bugetul de Stat. Am bănuit ca ceva nu este curat aici, altfel cum reușea doamna Raluca Țurcan să facă un excedent de 3 mld. lei, în luna august 2021, bani care nu s-au mai întors la Ministerul Muncii, și totuși pensiile au fost plătite fără întârziere. Acum, azi, avem confirmarea în media, că Bugetul de Pensii este sustenabil, cu toate aberațiile introduse cu furca de demnitari fără scrupule, pentru rezolvarea intereselor lor de etapă sau pur și simplu, că n-au dorit să gândească corect când au luat deciziile. Iar acum, ne cer timp să rezolve prostiile pe care tot cei aflați la guvernare le-au făcut, fiind speriați de sumele necesare pentru corectarea inechităților. Așa se întâmplă când nimeni nu răspunde pentru deciziile luate în timpul mandatului, poate să ducă țara în gard, nu contează. Și dacă dumnealor nu plătesc în nici un fel, de ce trebuie noi să suportăm ipocrizia și nesimțirea lor, ba mai mult să nu primim cuantumul corect de pensie, fiecare cum a cotizat, unde a lucrat. La mine, de exemplu, s-au adunat 5 ani de când aștept. În acest interval, coșul minim calculat de INS în 2019 era, pentru o persoană, de 2870 lei pe lună și acum, pentru că INS nu mai calculează din motive juridice legate cu ață, coșul minim, o fundație germană a făcut asta în locul INS, cu datele INS, și a constatat că, pentru o persoană sunt necesari în 2023, 3807 lei pe lună. Unde suntem noi, seniorii, față de aceste cifre seci, dar înfiorător de mari, pentru cei cu pensii de 1100 -1500 lei.

Chiar în perioada asta, colectarea acoperă și pensiile de serviciu sau speciale, introduse samavolnic în Bugetul de Pensii, ca să se poată acoperi din contribuții și partea de necontributivitate, bănuiesc. Altfel nu văd de ce s-ar fi devoalat sumele imense primite de așa-zișii speciali, pe care nu le aflam niciodată, dacă aceste pensii erau gestionate de Ministerul Justiției.

Până acum un an, legea pensiilor nu era așa de urgentă, pentru că trebuiau mai întâi digitalizate dosarele de pensii. Faptul că guvernul Orban a prorogat-o, a scos din obligațiile Caselor de Pensii Publice efectuarea acelei operațiuni, din rațiuni greu de înțeles. Oricum, cu legea în vigoare, datorită conducerii Ministerului Muncii de la acea vreme, nu s-a procedat la ce era stipulat în legea în vigoare, până în aprilie 2020. Nu înțeleg ce conducere există la aceste CNPP- uri, dacă preocuparea principală, starea dosarelor de pensii, nu era în vizorul proiectelor lor, chiar și fără prevederile din legea 127. Dar așa, văzând că a fost prorogată întâi de liberali și apoi de social democrați, au lăsat și dumnealor problema, s-o rezolve alții, nu ei.

Când, în sfârșit, doamna Țurcan a început digitalizarea în 2021 prin aprilie-mai, a solicitat încă 1000 de specialiști IT, afirmând că până la sfârșitul lui 2022 digitalizarea dosarelor va fi încheiată. Până atunci era valabilă și angajarea celor 1000 de specialiști.

Domnul Budăi, de altfel mare specialist în pensii – a fost director CNPP în județul Botoșani, deci cunoștea foarte bine problematica dosarelor, când a venit în guvern, pe portofoliul Muncii, a siluit cifra dosarelor digitalizate, în așa hal, încât nu era sigur dacă sunt, la un moment dat, 3 milioane de dosare sau 3,5 milioane finalizate. Asta, după un an de guvernare, când a inventat și termenul de digitizare pentru procesul în discuție. După decembrie 2022, când ar fi trebuit să fie terminat procesul, a mai prelungit cu 8 luni contractul cu specialiștii IT. Culmea procesului vine la final de mandat al specialistului social democrat, când el promitea solemn data de 31 august 2023, că va încheia digitalizarea, tocmai bună ca dată, căci tot dânsul se angajase ca la 1 septembrie a.c., noua lege a pensiilor să intre în dezbatere parlamentară, după ce, din 15 iulie până la 1 septembrie, ar fi stat în dezbatere publică. A plecat din funcție, și a luat cu dânsul și promisiunile.

Între timp, conducerea CNPP ne-a tot asigurat că după ce vor fi digitalizate dosarele de pensii, toate majorările se vor face rapid, fiind vorba de schimbarea unor elemente în program, în acord cu noua lege, și atât. De asta durează așa de mult spun ei, ca și când, în afară de dânșii, nimeni n-ar mai fi lucrat baze de date, algoritmi de selectare, când Oracle este aici, în România, de prin 1995. Iar în octombrie a.c., domnul Baciu președintele CNPP ne-a luminat că are cca. 4 milioane de dosare gata, deci cca. 90%, cu speranța ca până la sfârșitul anului să termine. Mi-e greu să mai cred ceva din ce promite acest domn, fără supărare. Am și motive concrete, de mai sus.

Acum, din ce ne spune domnul Ciolacu, ni se induce în subliminal, că nu e chiar așa de ușor, după promulgarea legii mai trebuiesc câteva luni, până să se facă calculele la fiecare dosar. Îmi pare rău de acel credit pe care l-am acordat d-lui Ciolacu, la început de mandat, s-a dus pe apa sâmbetei. Păi, cumva trebuie cineva să calculeze cu creionul milioanele de dosare, nu pentru asta s-a trenat aproape 3 ani cu digitalizarea, tocmai să fie foarte ușor de modificat orice nouă prevedere legală. Și acum ce ne spune onorabilul? Stați așa, mai trebuie să ne tragem sufletul, după ce promulgăm legea (care lege, căci, în afară de cei de la UE, care au primit-o, noi nu știm nimic), mai respirăm un pic, și după câteva luni o să rezolvăm și inechitățile.

Domnilor și doamnelor! Cumva suntem noi pensionarii vinovați că onorabilii, fără să ne fi întrebat pe noi, au creat aceste inechității între pensii, jignitoare pentru orice om care, după o viață de muncă vede că este tratat ca un asistat social (“mai încolo rezolvăm, nu e timpul acum”). Nu timpul dumneavoastră este important, nu faptul că acum, când aveți toate nenorocirile din economie adunate, nu știți pe unde să scoateți la liman țara din lipsa banilor, și să escamotați termenele, pe care le tot lungiți. Nu, este importantă viața noastră care nu mai e destulă, să vă bateți joc de noi încă 2-3 ani, ce contează! Ei bine, contează pentru că mulți dintre seniori nu știu cum și dacă vor ieși din iarnă, care e aproape deja. Nu numai din cauza stării de sănătate, ci mai ales, din lipsa banilor necesari pentru o viață demnă, pentru care au plătit contribuții o viață, să fie feriți de intemperiile economice, induse de minți încinse.

Înainte de aplicarea legii, domnul Marcel Ciolacu a spus că majorările se fac la toată lumea (s-a prins că nu se poate diferențiat, i-o fi suflat cineva greșit prin vară) cât a calculat INS inflația (“cât e nevoie, șefu’…”) de a ieșit 13.5%. De râs, dacă n-ar fi vorba de existența familiilor de pensionari loviți, ba de prețurile la energie, ba de carburanți, ba de prețurile la gaze, de prețurile la medicamente. La alimente n-au crescut așa mult, de când domnul premier a făcut pactul cu retailerii, au scăzut câteva zile, după care au fost reașezate, cum știu ei mai bine, cu gramaje micșorate, cu ambalaje modificate și prețuri schimbate. Cum? În sus, bineînțeles, ce nu e clar?

Și între timp, noi așteptăm ca guvernanții să-și îndeplinească îndatoririle legale, printre care grija față de contribuabili este, cred eu, prima care trebuie să-i preocupe, nu sinecurile, nu jocurile de glezne cu proiecte, umflate cu tot felul de cheltuieli indirecte, care le condiționează realizarea.

Dacă vă este așa de greu domnilor guvernanți, aveți dreptul să lăsați pe alții, care pot să ducă povara guvernării și să respecte contribuabilii, pentru că noi vă plătim, știți foarte bine lucrul acesta.

Dacă vă este așa de greu cu noua lege, aveți ocazia să arătați că va preocupă rezolvarea problemei inechităților între pensii, repuneți în vigoare Legea 127, pentru că se pare că formula de calcul este aceiași, aveți timp să refaceți algoritmele din softul destinat calculării pensiilor, și în 2-3 luni să puneți în plată noile pensii, aduse cât de cât la un nivel civilizat. Și apoi aveți tot timpul din lume, până la alegeri, să corectați ce este încă nerezolvat cu aplicarea legii 127, printr-o nouă lege, cerută prin PNRR, numai domnul Ghinea știe de ce, care să rezolve definitiv discrepanțele create tot de partidele aflate la guvernare, nu de opoziție sau societatea civilă.

Asta vă scutește și de a tot da pomeni la cei mai săraci dintre pensionari, în speranța că veți avea votul lor, n-o să-l aveți, că românii nu sunt chiar atât de slabi de înger, cum ne credeți. Odată rezolvată problema inechităților se micșorează substanțial masa celor care au nevoie de un sprijin pentru a putea trăi. Iar cei care n-au avut contribuții la fondul de pensii și cei care sunt asistați sociali, în baza legilor promulgate de domniile voastre și băgați cu furca în Fondul de Pensii, ar putea avea un departament în Ministerul Muncii, care să fie separat de Casele Naționale de Pensii, înarmat cu legislație corespunzătoare, să le dați ajutoare cât considerați dumneavoastră, nu să-i amestecați cu Bugetul de Pensii, ca după aceea să vă plângeți că nu sunt bani pentru recalculări și majorări. Ajunge cu bătaia de joc. Aveți o șansă, v-am mai spus. N-o ratați, pentru căci a doua șansă, pentru dumneavoastră, nu va mai fi. Pentru noi, poate ne va ajuta soarta să putem vota oameni pricepuți și devotați asset-ului cel mai de preț din țara asta – oamenii. Câți mai sunt, încă.

Doru Sinca este de profesie inginer, absolvent al Institutului Politehnic Bucuresti, in prezent pensionar.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

