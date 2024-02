Preocupare în prim-planul știrilor - datul cu părerea despre câți pierd sau câți câștigă cu noua lege a pensiilor

În ultimul timp s-au întețit vocile care susțin ferm, axiomatic, că 1,6 milioane de pensionari rămân cu pensii nemodificate, de la indexarea de 13,8% de anul asta. Și că numai pentru 3 milioane de pensionari se vor mări cuantumurile pensiilor.

În primul rând dacă așa ar sta lucrurile, ar trebui să știe onorabilii care răspândesc aceste cifre, că cei 1,6 milioane de seniori, probabil pentru că au ieșit la pensie cu coeficientul de corecție de 1,41%, stabilit pentru anii 2020-2023, au deja un plus la pensie de cel puțin 26%, față de ceilalți pensionari, iar dacă și cu punctele de stabilitate adăugate prin noua lege 350, tot nu obțin o pensie mai mare decât cea în plată, mă gândesc că echitabil ar fi, ca dumnealor să mai aștepte până la nouă indexare creșterea pensiei, pentru că trei ani au profitat din cauza acelui coeficient de corecție de 1,41%, cu vârf și îndesat. Care ar fi motivul pentru care, după ce au primit ceva care era stabilit arbitrar, de resorturi greu de înțeles, acum să îi căinăm că stau pe loc cu valoarea pensiei. Oare nu despre asta era vorba în această nouă lege, eliminarea inechităților, amânată până la lehamite, dar până la urmă promulgată în 2023, de teama pierderii tranșei a 4-a din PNRR, nu de grija părinților și bunicilor noștri, cum spunea un fost ministru al muncii, în an electoral.

Păcat că, energii demne de cauze mai nobile, s-au consumat pentru proteste față de diverse categorii de pensionari, ba pentru cei cu grupele de muncă 1 și 2, ba pentru cei ieșiți la pensie pe legislația mai veche și au mai puțin de 25 de ani de activitate, care acum la recalculare pierd, și tot așa.

Ads

Doresc să fiu clar și obiectiv în afirmații. Inechitățile provocate de guvernanții mânați de diverse interese, au dus la diferențe financiare între pensionari, datorită, în cea mai mare parte, introducerii acelui coeficient de corecție în Legea 266. Odată cu trecerea celor 10.5% contribuție, de la angajator la angajat, s-a mărit și coeficientul de corecție, până a ajuns la 1.41% în 2020. Cum își pot închipui cei care plâng acum cei 1,6 milioane de pensionari (eu sincer mă îndoiesc de calculele acestea, nevalidate de CNPPR, singura care deține cifre exacte despre baza de date a pensiilor), că recalcularea ar fi trebuit făcută așa încât să primească și cei care au avut “norocul” (!?) să iasă la pensie din 2020 încoace, câte ceva, când toți specialiștii care au explicat mecanismul calculului pe noua formulă, au susținut că se elimină diferențele la contribuții egale, cu acel VPR și cu punctele de stabilitate, și că scopul acestor recalculări este tocmai eliminarea diferențelor, adică, la contribuții egale, pensii egale.

Ads

Motivul pentru care tot sar voci care arată imperfecțiunea legii 350, după părerea mea, este și intervalul, nu întâmplător stabilit la 9 luni, cred eu, pentru aplicarea recalculării pensiilor. După doi ani și jumătate de “digitalizare accelerată”, pe care dl. Baciu, președintele CNPPR ezită s-o declare finalizată, deși ultimul termen era de 30.08.2023, în care normele de aplicare a legii pensiilor întârzie să apară și să fie adoptate, ca softul necesar recalculării să fie licitat și achiziționat, toate acestea dau senzația că ezitările, de fapt, sunt din alte cauze, mai dureroase – lipsa fondurilor necesare pentru aplicarea legii promulgate.

Nu întâmplător a pomenit dl. Baciu de deficitul la Fondul de pensii, de cca 15 mld lei, uitând să spună ce pensii cuprinde acum Bugetul de Pensii, care sunt contribuțiile celor cu decizii de pensie, cât trebuie să contribuie Bugetul de Stat pentru pensii care n-au în spate nici o contribuție, în general spus, e un talmeș balmeș în care cu greu cineva poate desluși adevărul. Și, ce e trist, dezastrul asta continuă. De ce nu a fost acest deficit înregistrat şi în perioada 2005-2007, când contribuțiile de asigurări sociale se vărsau direct la Casele de Pensii. Să cureți Bugetul de Pensii de cei care nu au contribuit în timpul activității lor, pare de anvergura muncilor lui Hercules… De asta ne arde nouă?!

Ads

Ministrul Muncii face tot mai des declarații triumfaliste care, cred eu, nu-i fac bine la aprecierile electoratului sau. Mai tot timpul ne aduce aminte cum PSD este singurul partid care face majorarea pensiilor de două ori într-un exercițiu bugetar anual. Și ne tot asigură că nu se răzgândește nimeni.

Ar fi de apreciat, și în deplin acord cu social democrația, care nu poate fi emfatică, nu poate deborda de abundență, dar se poate ocupa atent și în detaliu de nevoile cetățenilor, străduindu-se să le satisfacă pentru un trai decent şi demn, mai ales când derapajele, create de o legislație haotică, au dus la pauperizarea exagerată a unei bune părți a pensionarilor. În sensul ăsta, d-na ministru ar face bine ca în discursul său, să evite teme prin care, interpretări subiective, i-ar putea aduce deservicii de imagine, mă refer la declarațiile în care ni se tot aduce aminte că vom avea două majorări de pensii anul acesta. Dacă la a doua etapă - recalcularea pensiilor - nu am ce comenta acum, în acest context, la prima etapă – indexarea de 13.8% a punctului de pensie – aș dori să-i precizez d-nei Bucura-Oprescu, că după doi ani, în care noi am suportat, din veniturile noastre, deviațiile economice care au generat creșteri ale prețului produselor, serviciilor, criza utilităților, calculate de INS ca indice de inflație anual, în al 3-lea an se indexează pensiile cu indicele de inflație din 2022 – 13,8% - deci nu poate fi vorba de o majorare a veniturilor, cel mult de o micșorare a pierderilor financiare. Și după cum am văzut cu toții, niciodată 100%. S-a cuprins în Legea 350, și e un lucru bun, ca la 1 ianuarie în fiecare an, să se indexeze pensiile cu indicele de inflație al anului precedent și cu 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut, tot din anul precedent. Tot e ceva, față de 2 ani diferență, cum era până în 2023.

Ads

Noi, contribuabilii am plătit toate bunurile și serviciile, căptușite cu indicele de inflație, timp de doi ani, și în a 3-lea an, executivul compensează o parte din pierderea suferită de noi, prin această indexare. Să vedem în 2025 cum va fi, căci trebuiesc indexate pensiile cu indicii de inflație din 2023 și 2024, pentru intrarea în legalitate deplină a aplicării legii.

Deci dacă doriți să adăugați la creșterea nivelului de trai al seniorilor și indexarea pensiilor, veți crea, în cel mai bun caz, ilarități care pot fi speculate în defavoarea dumneavoastră.

Iar temporizarea introdusă, cred eu, din zona finanțelor, pentru recalcularea pensiilor pe noua lege, nu face bine la tensiunile, și așa mari, generate de alegerile din acest an electoral încărcat. Ba mai mult dau apă la moară partidelor extremiste, care se întrec în desființarea a tot ce fac cei de la guvernare, dar fără să propună vreo soluție alternativă. E prea mult pentru ei… Trist e, că procentele acestor entități extremiste, date de sondajele recente, arată cifre îngrijorătoare pentru gradul de civilizație al națiunii noastre. Iar ezitările coaliției in problema rezolvării situației seniorilor vor duce la derapaje grave în evoluția democrației în societatea românească.

Ads

Poate că un impuls la CNPPR, după publicarea normelor de aplicare a Legii 350/2023, pentru scurtarea termenelor de recalculare (se pot scurta, cu baza de date digitalizată și softul aplicat conform legii, rularea programului nu ia luni de zile, baza tehnică IT a CNPP-urilor nu e chiar deplorabilă, încă rezistă, mai ales că există și cei 1000 de specialiști IT, pe posturi până în 31 august …). Asta ar face mult mai bine celor care așteaptă de atâta vreme recuperarea demnității, decât ieșirile în media, cu declarații repetate, cum că românii o vor duce mai bine anul acesta, cu cele două “majorări”. E un efort, știu că că nu e ușor, am muncit şi eu, şi de asta scriu despre, dar merită. O faceți pentru părinții și bunicii voștri.

Doru Sinca este de profesie inginer, absolvent al Institutului Politehnic Bucuresti, in prezent pensionar.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.