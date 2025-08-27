Fost ministru al Justiției acuză magistrații că ocolesc legea: „Bravo, Sherlock! Schimbi eticheta, dar lași realitatea identică”

Fosta ministră a justiției, Ana Birchall, a atras atenția că magistraților le este interzis să facă grevă și că aceștia au îmbrăcat greva în termenul de „suspendare” pentru a ocoli legea.

”E surprinzător cât de creativi pot deveni unii magistrați când vine vorba să ocolească legea. Legea spune clar: Magistraților le este interzis să facă grevă. Răspunsul? Nu facem grevă, doar suspendăm activitatea... pe termen nedeterminat.... și eventual și cu salariul plătit, nu?! Exact grevă, doar că botezată „suspendare” și livrată cu aerul că dacă îi schimbi numele, dispare și problema. Bravo, Sherlock! Magia juridică prin care schimbi eticheta, dar lași realitatea identică: justiția blocată. Dacă îi spui altfel, sigur nu se prinde nimeni că… e fix același lucru!”, scrie Birchall pe Facebook.

Fosta ministră susține că românii se simt neputincioși și dezamăgiți deoarece dosarele zac cu anii în sertare și corupții și infractorii profită și scapă nepedepsiți.

„Dacă justiția ar fi cu adevărat de partea oamenilor, nu pensiile și salariile magistraților ar fi în prim-plan. Când banii devin mai importanți decât legea, când Lia Savonea, președinta ÎCCJ, afirmă cu tupeu că "independența magistratului" ține de cât este salariul sau pensia iar CSM, Inspecția Judiciară sau Ministrul Justiției tac complice, încrederea românilor în justiție se prăbușește”, scrie aceasta.

Ads

Ana Birchall susține că acest lucru poate fi reparat, iar justiția poate deveni credibilă și independentă, doar dacă magistrații revin la esența profesiei: „să slujească cetățeanul, nu interesele proprii”.

„Am respect pentru magistrații care își fac treaba cu onoare și responsabilitate — ei sunt adevărații stâlpi ai justiției.(...) De la zeița Themis, protectoarea dreptății și echității, magistratul este mai mult decât un garant al legii — este un pilon al adevărului și un simbol al integrității în societate. Este vocea celor fără glas, apărătorul legii și temelia încrederii în sistem. Onoarea, curajul și responsabilitatea nu sunt doar cuvinte, ci esența unei profesii care modelează destinul unei națiuni. Și trebuie să rămână așa și astăzi: un reper al dreptății funcționale, recâștigând încrederea oamenilor prin fapte concrete care să arate că justiția este cu adevărat de partea lor și îi apără”, mai spune Birchall.

Fosta ministră subliniază că justiția are nevoie de onoare, responsabilitate și exemplu, nu de greve mascate și scandaluri.

„Respectul, încrederea și susținerea românilor se câștigă prin fapte, nu prin revendicări care dezamăgesc. Justiția există pentru oameni, nu pentru privilegii!”, încheie Birchall.

Ads