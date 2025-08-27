Fost președinte al CCR, despre modificările legii privind pensiile magistraților: „Pentru aia 5% merită atâta scandal? Să le mărească pensiile celor cu pensii mici”

Autor: Maria Mora
Miercuri, 27 August 2025, ora 14:36
Fost președinte al CCR, despre modificările legii privind pensiile magistraților: „Pentru aia 5% merită atâta scandal? Să le mărească pensiile celor cu pensii mici”
Fostul președinte al CCR, Augustin Zegrean FOTO Hepta

Fostul președinte al Curții Constituționale a României, Augustin Zegrean, susține că soluția la criza din justiție nu este scăderea pensiilor magistraților, ci creșterea pensiilor mici ale altor categorii de cetățeni. Fostul judecător susține că magistrații nu mai acceptă lucruri de genul, pe sistemul „hai mergeți la lucru că vă mai dau 100 de lei”.

„Pentru ăia cinci la sută merită atâta scandal și atâtea lupte? Nu cred că ei vor accepta. Magistrații nu mai acceptă lucruri de genul, pe sistemul „hai mergeți la lucru că vă mai dau 100 de lei”, a explicat fostul președinte CCR Augustin Zegrean.

Acesta a explicat că puterea judecătorească este egală cu cea legislativă și cea executivă, iar cele trei trebuie să colaboreze în mod corect.

„Constituția spune că în statul român sunt 3 funcții ale statului - legiferarea, exercitată de Parlament, funcția administrativă, exercitată de Guvern și funcția judecătorească. Aceste trei puteri sunt egale, nu una e mai tare decât alta, sunt egale și regula constituțională este că puterile statului trebuie să colaboreze în mod loial, nu în batjocură”, a declarat Augustin Zegrean, la Digi24.

Fostul președinte al CCR a mai precizat că Guvernul nici nu are dreptul să modifice legea și că nu este corect ca România să fie condusă prin ordonanțe de urgență.

„Nu e în regulă să vină Guvernul, care nici măcar nu e putere legiuitoare, să modifice legea. Ce ar zice Parlamentul dacă un judecător i-ar modifica legea de funcționare? Nu judecătorii și-au stabilit acest statut. Statutul a fost modificat în ultimii 5 ani de 3 ori. Nu se poate să lucrezi așa, că nu știi astăzi ce faci mâine. Țara nu trebuie condusă prin ordonanță de urgență, ci prin legi”, a mai precizat Augustin Zegrean.

Deși în opinia lui Augustin Zegrean ar trebui ca judecătorii să iasă la pensie după 65 de ani, acesta a explicat că politicienii „își bat joc” de magistrați prin modul în care au ales să dezbată acest proiect și prin mesajele publice.

„Nu sunt niște terchea-berchea oamenii ăștia, sunt magistrați, au dat zeci de examene. Nu am niciun interes, sunt pensionar de ceva timp, nu mai contează pentru mine. Dar nu se poate să îți bați joc de ei. Care e argumentul, că ceilalți au pensie mică? Să le mărească pensiile celor cu pensii mici, că oricum dacă scazi pensiile magistraților, nu se duc la bugetul de pensii, se duc la bugetul de stat”, a mai subliniat fostul președinte CCR.

Întrebat cu ce părere rămâne un cetățean obișnuit în urma acestui conflict dintre magistrați și Guvern, fostul președinte CCR a răspuns următoarele:

„Înțelege că judecătorii sunt ăia răi care au pensii mari, salarii mari, ies la pensie devreme și le dau lor soluții tâmpite. Dar putem discuta mult despre soluții tâmpite, o explicație ar fi că avem peste 40.000 de acte normative, legi care se schimbă de pe o zi pe alta”, a răspuns Augustin Zegrean.

Ce pensie va avea un fost magistrat conform Pachetului 2. Calculele făcute după noua formulă dorită de Guvern
Ce pensie va avea un fost magistrat conform Pachetului 2. Calculele făcute după noua formulă dorită de Guvern
Pensiile foștilor magistrați ar putea să scadă semnificativ dacă măsurile fiscale plănuite de Guvern vor intra în vigoare. În urma aplicării noii formule, pensiile ar putea ajunge la 50%...
Fost ministru al Justiției acuză magistrații că ocolesc legea: „Bravo, Sherlock! Schimbi eticheta, dar lași realitatea identică"
Fost ministru al Justiției acuză magistrații că ocolesc legea: „Bravo, Sherlock! Schimbi eticheta, dar lași realitatea identică”
Fosta ministră a justiției, Ana Birchall, a atras atenția că magistraților le este interzis să facă grevă și că aceștia au îmbrăcat greva în termenul de „suspendare” pentru a...
