Bolojan, dezvăluiri din discuția cu Nicușor Dan de la ședința Coaliției. Ce i-a cerut președintele în legătură cu pensiile magistraților

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 27 August 2025, ora 23:19
50 citiri
Bolojan, dezvăluiri din discuția cu Nicușor Dan de la ședința Coaliției. Ce i-a cerut președintele în legătură cu pensiile magistraților
Președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan Foto: Hepta

Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri seară, 27 august, că preşedintele Nicuşor Dan nu a făcut decât să îşi „exercite competenţa legală de a media între instituţii” atunci când, în discuţia pe care a avut-o marţi, înainte de şedinţa coaliţiei, a propus o perioadă de tranziţie pentru majorarea vârstei de pensionare a magistraţilor. Bolojan adaugă că şeful statului nu a discutat alte aspecte cu privire la proiectul care modifică pensiile magistraţilor propus de Guvern.

„E adevărat, domnul preşedinte a fost ieri (marţi - n.r.) într-o vizită la Guvern, după ce m-a anunţat că vine pentru a vedea care este stadiul discuţiilor din coaliţie pe acest pachet 2 de reforme, dar, în afara acestor aspecte generale, nu pot ca dintr-o discuţie cu titlu privat să vin să fac dezvăluiri”, a afirmat Ilie Bolojan, miercuri seară, la Antena 3.

El a declarat că a discutat cu preşedintele Nicuşor Dan „aspecte care ţin de stadiul negocierilor” pe pachetul al doilea de reforme.

„Solicitarea dânsului pe componenta de magistraţi (...) a fost să se găsească o formulă prin care să existe o perioadă de tranziţie prin care cei care intră la pensionare după noile reglementări să o poată parcurge în aşa fel încât să nu existe o trecere bruscă. Acest lucru vom vedea în ce măsură îl putem integra”, a explicat Ilie Bolojan.

El a subliniat că, prin discuţia avută, preşedintele „nu a făcut decât să îşi exercite această competenţă legală de a media între instituţii atunci când apar divergenţe”.

„Celelalte aspecte nu au fost discutate şi le vom menţine aşa cum le-am anunţat public şi aşa cum au fost comunicate spre consultare şi avizare către CSM. Eu am un mare respect pentru magistratură, pentru independenţa justiţiei. (...) Problema pe care noi o tratăm sunt acumulările negative, nedreptăţile practică, comparativ cu alte categorii sociale, care nu pot fi negate şi care au fost acumulate în aceşti ani”, a subliniat Ilie Bolojan.

Ministrul Apărării compară pensia unui magistrat - 5000 de euro, cu indemnizația unui soldat care a luptat în Irak - 1000 de lei. "Situaţia pare un pic dezechilibrată"
Ministrul Apărării compară pensia unui magistrat - 5000 de euro, cu indemnizația unui soldat care a luptat în Irak - 1000 de lei. "Situaţia pare un pic dezechilibrată"
Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a declarat miercuri, despre proiectul privind pensionarea magistraților, că după discuțiile purtate în coaliție "s-au schimbat anumite...
Fost președinte al CCR, despre modificările legii privind pensiile magistraților: „Pentru ăia 5% merită atâta scandal? Să le mărească pensiile celor cu pensii mici”
Fost președinte al CCR, despre modificările legii privind pensiile magistraților: „Pentru ăia 5% merită atâta scandal? Să le mărească pensiile celor cu pensii mici”
Fostul președinte al Curții Constituționale a României, Augustin Zegrean, susține că soluția la criza din justiție nu este scăderea pensiilor magistraților, ci creșterea pensiilor mici...
#pensii magistrati, #discutie bolojan nicusor dan, #sedinta Coalitie guvernare , #stiri Ilie Bolojan
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Adevarul despre ajutorul dat de Romania Ucrainei. "Strategia noastra lasa loc pentru teoria conspiratiei si dezinformarile rusesti"
a1.ro
George Vornicu a cerut-o in casatorie pe Ionela Cosa la Insula Iubirii. Concurentul ardea de nerabdare: "Un minut n-am putut sa mai stau"
ObservatorNews.ro
ASF, ANRE si ANCOM avertizeaza "riscuri sistemice" daca li se taie din salarii. Sefii castiga 60.000 lei/luna

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Bolojan, dezvăluiri din discuția cu Nicușor Dan de la ședința Coaliției. Ce i-a cerut președintele în legătură cu pensiile magistraților
  2. Coaliția pregătește "pachetul PSD". Pensiile speciale, vizate. "Nu o să mă convingă niciodată, nimeni, că dacă lucrezi la înmatriculări auto, la poliție, trebuie să ai așa ceva."
  3. "AUR vrea să transforme România într-o fortăreață a intoleranței", acuză un lider liberal. "Când un parlamentar ca Dan Tanasă seamănă ură online, unii îi culeg roadele cu pumnii în lumea reală"
  4. Pe cine vede Sorin Grindeanu la șefia serviciilor secrete românești. "Trebuie să apere interesul național". Ce a spus de Zbârcea, Lazurca sau Abrudean
  5. Grindeanu, despre discuția cu președintele Nicușor Dan de la ședința Coaliției: "Nu cred că e corect"
  6. Surprize suveraniste în discuțiile pentru vârful SRI și SIE: „Poate Nicușor Dan are indicii că se va contura o altă majoritate parlamentară cu participarea AUR”
  7. Pachetul 2 "forfecat" de Coaliție în mai multe "pachețele". Ionuț Moșteanu: "Înlătură pericolul unei decizii proaste"
  8. "Nu avem acord electoral". Ciucu, răspuns pentru Grindeanu, care a amenințat cu ruperea Coaliției în cazul unui acord PNL-USR la alegerile pentru Capitală
  9. Răsturnare de situație în cazul șefiei SRI. După un suveranist, un „soroșist” este vehiculat ca fiind propunerea lui Nicușor Dan
  10. „Miruță bate câmpii cu grație”. Certuri noi în Coaliție, pe motivul reducerii numărului de membri în consiliile de administrație