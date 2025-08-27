Ce pensie va avea un fost magistrat conform Pachetului 2. Calculele făcute după noua formulă dorită de Guvern

Pensiile foștilor magistrați ar putea să scadă semnificativ dacă măsurile fiscale plănuite de Guvern vor intra în vigoare. În urma aplicării noii formule, pensiile ar putea ajunge la 50% din nivelul actual.

Conform datelor oficiale – publicate pe 31 martie 2025 - salariul brut al unui judecător obișnuit de la un tribunal este cuprins între 19.000 și 23.600 lei, la care se adaugă și multe alte sporuri, precum spor pentru condiții grele de muncă, periculoase sau vătămătoare – 1.500 lei; spor pentru risc și suprasolicitare neuropsihică și sporul pentru păstrarea confidențialității – 5.580 lei.

Ca atare, salariul brut lunar al unui judecător obișnuit de Tribunal este de 30.881 lei, respectiv un net de aproape 18.000 lei lunar.

În prezent, un astfel de judecător se poate pensiona la 48 de ani și poate încasa 80% din salariul brut aflat în plată, adică mai mult decât cei care muncesc și plătesc contribuții la pensii și sănătate, plus impozitul pe venit. Adică o pensie de 24.700 lei, față de cei aproape 18.000 de lei salariu pe care i-ar încasa dacă ar munci.

Intenția Guvernului de a reduce cuantumul pensiei la 70% din salariul net, în loc de 80% din venitul brut a stârnit nemulțumirea judecătorilor dat fiind că pensia ar fi de numai 12.600 lei, aproape jumătate față de pensia de 24.700 de lei care poate fi încasată acum, conform calculelor făcute de Adevărul.

Cele mai mari salarii sunt la Înalta Curte de Casație și Justiție, unde președintele are un salariu brut de aproape 41.000 de lei, la care se adaugă sporurile pentru condiții de muncă, grele, vătămătoare ori periculoase, spor pentru risc și suprasolicitare neuropsihică și sporul pentru păstrarea confidențialității în valoare de maximum 12.274 de lei, plus indemnizația pentru titlul științific de doctor de 950 de lei.

Formula actuală de calcul al pensiei i-ar aduce fostului președinte ÎCCJ o pensie de 43.200 de lei. În cazul aplicării formulei de 70% din salariul net aflat în plată, pensia ar scădea la 21.924 lei.

Un judecător de la ÎCCJ are în prezent un salariu brut, cu sporuri, cuprins între 43.828 lei brut (25.400 lei net) și 47.052 lei brut (27.290 lei net). Aplicarea cotei de 70% la salariul net ar duce la o scădere a pensiei la 17.780 lei (față de 25.062 lei în prezent), respectiv 19.103 lei (față de 37.641 lei).

Pensiile foștilor judecători ai Curților de Apel s-ar înjumătăți

Președintele Curții de apel are un venit brut lunar care include și sporuri, de 39.000 lei, adică un venit net de 22.600 lei. Pensia actuală este de 31.200 lei, în timp ce prin noua formulă cu 70% din venitul net pensia ar fi 15.800 lei.

Venitul lunar brut al unui judecător de Curte de Apel este cuprins între 30.096 lei și 34.726 lei, respectiv un venit net cuprins între 17.456 lei și 20.141 lei.

Pensia actuală este cuprinsă, în acest caz, între 24.077 lei și 27.780 lei, în cazul aplicării noii formule de calcul de 70% din net, fiind cuprinsă între 12.219 lei și 14.099 lei.

Pensiile foștilor judecători de tribunal

Indemnizațiile judecătorilor de tribunale, datate septembrie 2024, arată că președintele de tribunal are un venit brut inclusiv sporurile de 34.779 lei, respectiv un venit net de 20.172 lei. Pensia actuală este de 27.823 lei, în timp ce viitoarea (dacă se va aplica procentul de 70% din net) va fi de 14.120 lei.

Raportat la salariul brut al unui judecător de tribunal inclusiv sporurile, cuprins între 26.080 lei și 30.680 lei, pensia actuală este între 20.864 lei și 24.544 lei, cea redusă prin aplicarea cotei de 70% la venitul net fiind între 10.588 lei și 12.456 lei.

Și pensiile procurorilor se înjumătățesc

Potrivit ultimelor date oficiale privind indemnizațiile și sporurile procurorilor, procurorul general are un venit brut lunar care include și sporurile în cuantum de 45.707 lei, respectiv 26.510 lei net. Pensia actuală care i s-ar cuveni unui fost magistrat cu același rang este de 36.565 lei, care aproape s-ar înjumătăți la 18.557 lei prin aplicarea cotei de 70% la venitul net aflat în plată.

Un procuror șef de secție PÎCCJ are un salariu brut plus sporuri cuprins între 35.257 lei și 43.747 lei. În acest caz, venitul net lunar este de min. 20.449 lei și max. 25.373 lei. Și în acest caz pensia s-ar diminua de la min. 28.205 – max. 35.000 lei la 14.314 lei – 17.761 lei.

Un procuror cu grad de PCA are un salariu brut plus sporuri cuprins între 27.879 lei și 34.779 lei. Netul lunar în acest caz este cuprins între 16.170 lei și 20.172 lei. Pensia actuală, calculată pentru un venit similar, ar fi de 22.303 lei – 27.823 lei, cea diminuată fiind de 11.319 lei – 14.120 lei.

Aceleași cuantumuri se aplică și celor care au ocupat funcția de prim-procuror al Parchetului de pe lângă tribunale.

