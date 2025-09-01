Ministrul Justiției consideră că legea privind reforma pensiilor magistraților "are șanse" să fie aprobată inclusiv de CCR. Cum vede ideea unei demisii a premierului Bolojan

Autor: Mihai Diac
Luni, 01 Septembrie 2025, ora 21:47
667 citiri
Ministrul Justiției consideră că legea privind reforma pensiilor magistraților "are șanse" să fie aprobată inclusiv de CCR. Cum vede ideea unei demisii a premierului Bolojan
Radu Marinescu, ministrul Justitiei - FOTO Facebook/radu marinescu

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat, luni, 1 septembrie, că proiectul privind reforma pensiilor magistraților are șanse să își mențină constituționalitatea, dacă intră în examinarea CCR, subliniind că ''magistrații nu sunt niște dușmani ai poporului'' și că are speranța că nu se va ajunge la un ''război social''.

''Cred că are șanse de a se menține constituționalitatea sa. Examenul de constituționalitate îl va realiza Curtea Constituțională'', a spus Marinescu, la Parlament.

El a precizat că proiectul respectă niște repere de constituționalitate, acestea fiind proporționalitate între indemnizație și pensia de serviciu, existența unei etapizări care să asigure o predictibilitate pentru fiecare generație de magistrați și condiția ca magistrații care sunt pensionabili în momentul de față rămân sub legea actuală.

Întrebat în legătură cu faptul că CSM a transmis că nu este de acord cu acest proiect și de ce nu s-a încercat modificarea lui, Radu Marinescu a spus că au fost discuții inclusiv cu reprezentanții magistraților, iar președintele a moderat una dintre aceste întâlniri.

''Încă o dată, fiecare dintre puterile constituționale își exercită mandatul său așa cum apreciază, în raport de obiectivele pe care le are și prin programul de guvernare'', a adăugat ministrul.

De asemenea, întrebat în legătură cu eventuala demisie a premierului, Marinescu a arătat că, în cazul în care Curtea Constituțională va face ''o anumită apreciere, va fi în limitele sale de competență''.

''Nu apreciez că ar fi o ipoteză de demisie, dar, în egală măsură, fiecare apreciază asupra parcursului său profesional sau în fruntea Guvernului'', a susținut Marinescu.

Cât despre faptul că CSM apreciază că magistrații au fost denigrați, Radu Marinescu a afirmat că ''magistrații nu sunt niște dușmani ai poporului''.

''Nu trebuie să funcționăm într-o logică a unor contradicții între segmentele profesionale, trebuie să înțelegem și să respectăm rolul fiecăruia în stat. Orice componentă profesională poate să fie în dezacord față de anumite politici publice sau anumite inițiative legislative, deci speranța mea este că nu se va ajunge la un război social, care nu face decât să afecteze statul de drept, ci dimpotrivă fiecare dintre puterile din stat, autoritățile din stat să funcționeze în mod corect, în mod loial și prin dialog. Deci eu resping orice fel de atac împotriva magistraților, dar, în egală măsură, accentuez faptul că un Guvern și un Parlament au dreptul și posibilitatea să propună politici publice și să ajungă la concretizarea lor într-o lege'', a mai spus ministrul Justiției.

Guvernul și-a asumat, luni, răspunderea în Parlament pentru cele cinci proiecte din pachetul doi de reformă, din care face parte și proiectul pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu.

Judecătorii din întreaga țară cer retragerea proiectului privind pensiile de serviciu. CSM avertizează asupra unui „risc major de destabilizare” a sistemului judiciar
Judecătorii din întreaga țară cer retragerea proiectului privind pensiile de serviciu. CSM avertizează asupra unui „risc major de destabilizare” a sistemului judiciar
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a transmis, într-un comunicat că, în urma adunărilor generale ale judecătorilor desfășurate în perioada 26 – 27 august 2025, tribunalele și...
Bolojan explică reforma pensiilor speciale: "Nu este o lege împotriva magistraților, ci o lege pentru echitate". Ce pensie are acum un magistrat și cât va avea după noua lege
Bolojan explică reforma pensiilor speciale: "Nu este o lege împotriva magistraților, ci o lege pentru echitate". Ce pensie are acum un magistrat și cât va avea după noua lege
Premierul Ilie Bolojan a declarat, în seara de luni, 1 septembrie, la prezentarea pachetului privind reforma pensiilor din Justiție, că magistrații români ies astăzi la pensie la 48-49 de...
#pensii magistrati, #pensii speciale, #pensii speciale magistrati, #ministerul justitiei, #CSM, #radu marinescu, #demisie premier , #Justitie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Un cuplu celebru din Romania e istorie: au anulat nunta si s-au despartit, la un an si jumatate de cand se logodisera
ObservatorNews.ro
O familie de romani a ramas fara masina de 35.000 de euro, in Grecia. Hotii au furat-o din curte
DigiSport.ro
Lovitura de teatru: Ianis Hagi semneaza, dupa ce a refuzat o oferta din La Liga!
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Donald Trump, comparat cu Nicolae Ceaușescu. Apetitul lui pentru laude este insațiabil, acuză Financial Times. "Un megaloman la conducere"VIDEO
  2. Un fost președinte al Ucrainei revine în atenția publică cu o declarație anti-NATO: "Ar fi o catastrofă pentru Ucraina"
  3. Ministrul Justiției consideră că legea privind reforma pensiilor magistraților "are șanse" să fie aprobată inclusiv de CCR. Cum vede ideea unei demisii a premierului Bolojan
  4. Alexandru Muraru cere modificarea Codului Penal. Liberalul vrea ca acțiunea xenofobă, rasistă sau extremistă să devină circumstanță agravantă
  5. Bolojan explică reforma pensiilor speciale: "Nu este o lege împotriva magistraților, ci o lege pentru echitate". Ce pensie are acum un magistrat și cât va avea după noua lege
  6. "Rațiunea a învins!". Sorin Grindeanu, mulțumit după ce Primăria Capitalei a retras autorizația pentru mitingul împotriva imigranților. "A fost nevoie de reacția fermă a opiniei publice și a PSD"
  7. Sute de mii de români sunt pe punctul să-și piardă asigurarea de sănătate, de la 1 septembrie
  8. Racheta Tayfun Block-4, arma care duce Turcia în clubul superputerilor militare
  9. "România este un atu esenţial pentru securitatea Europei". Ursula von der Leyen a postat pe X imagini din timpul vizitei în țara noastră. Mesajul pentru Nicușor Dan VIDEO
  10. Capsula timpului a Prințesei Diana a fost deschisă după trei decenii. Ce s-a găsit înăuntru FOTO

Ultimele emisiuni

Acum 2 ore

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 121 - Muncitor nepalez bătut de un...