CCR vrea să amâne din nou decizia asupra modificării pensiilor magistraților SURSE

Autor: Mihai Diac
Luni, 06 Octombrie 2025, ora 23:02
638 citiri
CCR vrea să amâne din nou decizia asupra modificării pensiilor magistraților SURSE
Sediul CCR FOTO / Ziare.com

Curtea Constituțională a României (CCR) ar avea intenția să amâne pentru a doua oară decizia asupra reformei pensiilor magistraților, afirmă surse citate de G4 Media la data de 6 octombrie 2025.

Data pe care judecătorii CCR ar putea-o alege pentru a-și anunța decizia ar fi 14 sau 16 octombrie 2025.

La primul termen prevăzut pentru discutarea sesizării de neconstituționalitate, cel de 24 septembrie, CCR își amânase verdictul pentru data de 8 octombrie.

Surse neoficiale declarau la acel moment că judecătorii CCR amânau decizia privind majorarea vârstei de pensionare a magistraților, întrucât au divergențe asupra etapelor de majorare a vârstei de ieșire la pensie până la 65 de ani. Pe de altă parte, judecătorii CCR ar fi vrut să evite să declare neconstituțională această lege înainte de reuniunea miniștrilor de Finanțe din țările UE (Consiliul Afaceri Economice și Financiare – ECOFIN), reuniune programată la data de 10 octombrie.

Premierul Bolojan declara, la data de 27 august, că, dacă legea de modificare a pensiilor magistraților, asupra căreia și-a asumat răspunderea în Parlament, va fi declarată neconstituțională de către CCR, ”e greu de presupus că acest Guvern va mai avea legitimitatea să vină să rezolve alte nedreptăți”.

Cât va rezista Bolojan în fața blocajelor și atacurilor constante: „Suntem obișnuiți cu o componentă puternică de circ politic”. Ce vină are premierul pentru situație
Cât va rezista Bolojan în fața blocajelor și atacurilor constante: „Suntem obișnuiți cu o componentă puternică de circ politic”. Ce vină are premierul pentru situație
Opozițiile din cadrul coaliției de guvernare se intensifică pe zi ce trece, iar tensiunile interne pun presiuni suplimentare pe premierul Ilie Bolojan. PSD, partidul oponent din guvernare, a...
Stolojan avertizează: ”Coaliția dă un semnal: nu ne atingem de coteriile noastre politice, i-am potcovit pe oamenii simpli”
Stolojan avertizează: ”Coaliția dă un semnal: nu ne atingem de coteriile noastre politice, i-am potcovit pe oamenii simpli”
Cel mai mare obstacol în calea reformelor Guvernului Bolojan sunt „coteriile politice din plan central și local”, consideră fostul premier Theodor Stolojan. El a explicat luni, 6 octombrie,...
#pensii magistrati, #pensii speciale magistrati, #neconstitutionalitate, #ilie bolojan, #ecofin , #Justitie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Surpriza de proportii: Gica Hagi, in discutii avansate sa revina pe banca!
Digi24.ro
Angela Merkel acuza Polonia si statele baltice pentru inceperea razboiului din Ucraina
Adevarul.ro
Porumboiu sustine ca Plahotniuc a fost general SIE si a beneficiat de sprijin politic din Romania

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Nostalgie sau detoxifiere digitală? Tinerii redescoperă farmecul tehnologiei vechi
  2. Cancelarul Merz îl acuză pe președintele Putin că duce un război hibrid împotriva Germaniei
  3. Bucătăria se va transforma într-un laborator. Oricine va putea cultiva carne artificială acasă
  4. Ucraina construiește rețele secrete de baterii pentru a preveni penele de curent în urma atacurilor rusești
  5. CCR vrea să amâne din nou decizia asupra modificării pensiilor magistraților SURSE
  6. Coliziune între o ambulanță și o mașină, fatală pentru pacienta din salvare. 4 adulți și o fetiță au fost răniți VIDEO
  7. Un judecător din Albania a fost împușcat mortal în timpul procesului. Alte două persoane au fost rănite VIDEO
  8. Încă un caz de rasism în București. O studentă la Medicină, originară din Camerun, a fost refuzată de o șoferiță de ride-sharing: "Ai invadat România" VIDEO
  9. „Vă solicităm insistent să atribuiţi Premiul Nobel pentru pace preşedintelui Trump”, au cerut familiile ostaticilor israelieni luați de Hamas
  10. Fostul președinte sirian Bashar al-Assad, fugit în Rusia, a fost internat în spital, după ce ar fi fost otrăvit