CCR vrea să amâne din nou decizia asupra modificării pensiilor magistraților SURSE

Curtea Constituțională a României (CCR) ar avea intenția să amâne pentru a doua oară decizia asupra reformei pensiilor magistraților, afirmă surse citate de G4 Media la data de 6 octombrie 2025.

Data pe care judecătorii CCR ar putea-o alege pentru a-și anunța decizia ar fi 14 sau 16 octombrie 2025.

La primul termen prevăzut pentru discutarea sesizării de neconstituționalitate, cel de 24 septembrie, CCR își amânase verdictul pentru data de 8 octombrie.

Surse neoficiale declarau la acel moment că judecătorii CCR amânau decizia privind majorarea vârstei de pensionare a magistraților, întrucât au divergențe asupra etapelor de majorare a vârstei de ieșire la pensie până la 65 de ani. Pe de altă parte, judecătorii CCR ar fi vrut să evite să declare neconstituțională această lege înainte de reuniunea miniștrilor de Finanțe din țările UE (Consiliul Afaceri Economice și Financiare – ECOFIN), reuniune programată la data de 10 octombrie.

Premierul Bolojan declara, la data de 27 august, că, dacă legea de modificare a pensiilor magistraților, asupra căreia și-a asumat răspunderea în Parlament, va fi declarată neconstituțională de către CCR, ”e greu de presupus că acest Guvern va mai avea legitimitatea să vină să rezolve alte nedreptăți”.

